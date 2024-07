No alla Premier per il Milan: accordo al 100%

Il giocatore ha detto no alla Premier League per dare priorità massima al Milan. Accordo raggiungo al 100%, prossime ore decisive

Il mercato del Milan sta per sbloccarsi. La priorità, come annunciato anche da Fonseca alla conferenza stampa di presentazione, è l’acquisto di un nuovo centravanti che possa sostituire Giroud.

L’obiettivo numero uno, dopo che è saltato Zirkzee, è Alvaro Morata.

Lo spagnolo domenica giocherà la finale dell’Europeo con l’Inghilterra, questo significa che da lunedì in poi ogni momento è buono per il sì definitivo.

C’è grande attesa per la risposta dell’attaccante, che ha chiesto al Milan di aspettare la fine del torneo per prendere una scelta. La sensazione, come riporta anche la Gazzetta dello Sport di oggi, è che la questione possa chiudersi già lunedì.

Nel frattempo però i rossoneri lavorano anche su altre piste. L’altra priorità, oltre al centravanti, è il centrocampista con caratteristiche più difensive.

Il profilo ideale è stato individuato da tempo e, nelle ultime ore, c’è stata un’accelerazione importante per il raggiungimento dell’accordo con il giocatore. Che ha rifiutato la Premier League pur di vestire il rossonero.

Accordo totale con il Milan, il giocatore vuole solo i rossoneri

Come riportato da Fabrizio Romano, fra il Milan e Youssouf Fofana non c’è alcun tipo di problema: l’accordo è fatto al 100% su durata contratto e stipendio.

Decisiva la volontà del centrocampista, che ha dato priorità massima al Milan, respingendo così anche tutte le varie tentazioni dalla Premier League.

Adesso però c’è da trovare l’accordo con il Monaco, che è stato informato dall’agente di Fofana dell’accordo con i rossoneri e della voglia fortissima di trasferirsi in Italia.

I monegaschi chiedono 20-25 milioni per la cessione, ma il contratto è in scadenza fra un anno e Moncada e Ibrahimovic faranno leva proprio su questo per chiudere ad una cifra inferiore.

L’idea del Milan è di offrire fra i 15 e i 18 milioni.

C’è un po’ di distanza quindi fra i club, ma le possibilità che si arrivi ad un’intesa sono molto alte perché, come già detto, la volontà del giocatore può fare la differenza.

Fofana è un obiettivo del Milan da tempo: Moncada, che è un ex Monaco e conosce benissimo il calcio francese, ha avviato i contatti con il suo entourage mesi fa.

I rossoneri hanno così creato un vantaggio rispetto a tutte le altre. Anche la Juventus per un periodo ci aveva pensato ma poi è andata su Kephrem Thuram, ufficiale da ieri.

La trattativa con Fofana si sta sbloccando in queste ore anche grazie all’eliminazione della Francia dall’Europeo: adesso il giocatore è più libero per prendere una decisione sul suo futuro.

Futuro che, a meno di colpi di scena, sarà rossonero.