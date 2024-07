No secco: rifiutata l’offerta del Milan

L’offerta del Milan è stata rifiutata e la richiesta è molto più alta. Così i rossoneri rischiano di perdere un altro obiettivo di mercato

La nuova era del Milan è finalmente iniziata. Ieri l’insediamento di Paulo Fonseca con consueta conferenza stampa di presentazione e primo allenamento a Milanello.

Tanti interessanti spunti dalle dichiarazioni dell’allenatore. Che, sul mercato, ha parlato di priorità assoluta per quanto riguarda la ricerca dell’attaccante.

Ricerca che ha portato il club a puntare dritto su Alvaro Morata: il centravanti vuole lasciare l’Atletico Madrid e tutto fa pensare che, alla fine dell’Europeo (giocherà stasera la semifinale contro la Francia), possa dare il sì definitivo ai rossoneri.

Ibrahimovic e gli altri dirigenti sono fiduciosi: l’affare, a meno di clamorosi colpi di scena, si farà.

La questione centravanti non è l’unica da risolvere però in casa rossonera. Ad esempio, oltre al centrocampista con spiccate qualità difensive, la società sta anche cercando un nuovo terzino destro.

L’obiettivo numero uno in questo momento sembra essere Emerson Royal, attualmente in forza al Tottenham ed ex Barcellona. Una trattativa però tutt’altro che semplice.

Offerta rifiutata e distanza enorme: il Milan rischia di perdere un altro obiettivo

Nel corso di queste prime settimane ci mercato ci sono stati vari incontri a Casa Milan con il suo entourage. I rossoneri sono convinti: è lui l’uomo giusto per la fascia destra, probabilmente da titolare al posto di Calabria (che non è più così intoccabile). C’è un problema, però.

Il Milan sperava di cavarsela con una spesa contenuta: come scrive The Athletic, l’offerta dei rossoneri per lui è stata di 10 milioni. Come prevedibile, offerta rispedita al mittente.

Il Tottenham è aperto alla possibilità di lasciarlo partire perché non rientra più nei piani ma non ha alcuna intenzione di fare sconti sul cartellino.

La cifra richiesta per lasciar partire il brasiliano è di 20 milioni, il Milan per adesso può arrivare al massimo a 12 milioni.

La trattativa, che sembrava ben avviata, in questo momento quindi ha avuto una brusca frenata. Ci saranno nuovi contatti nei prossimi giorni per provare a ridurre la distanza.

Non sarà semplice, ma il Milan ci proverà perché lo considera il profilo giusto.

In realtà Emerson Royal è reduce da stagioni tutt’altro che positive. Inoltre ieri Fonseca in conferenza stampa ha parlato di equilibrio e ha citato proprio il lavoro dei terzini: se uno spinge, l’altro è più bloccato.

E il brasiliano non sembra avere queste caratteristiche, eppure Furlani e Ibrahimovic ci stanno provando davvero.

Per convincere gli Spurs, il Milan fa leva sulla volontà del giocatore. Che sarebbe molto felice di vestire i colori rossoneri.