“Non può essere la punta di diamante del Milan”, giudizio netto del giornalista: tifosi rossoneri spiazzati

L’opinione del noto giornalista sulla questione attaccante ha diviso i tifosi rossoneri. Il suo giudizio sull’eventuale affare è inequivocabile.

In queste ultime ore, il Milan starebbe insistendo per riportare nel campionato di Serie A l’ex centravanti della Juventus, Alvaro Morata. Stando ai rumors di mercato, la società rossonera avrebbe palesato un forte interesse nei confronti del calciatore spagnolo dell’Atletico Madrid.

A muoversi per cercare di incanalare la trattativa nei binari giusti sarebbe stato lo stesso Zlatan Ibrahimovic, avviando dei contatti diretti con Alvaro Morata. D’altro canto, il Milan si sarebbe detto disposto a sborsare i 13 milioni di euro previsti per la clausola rescissoria dell’esperto attaccante. Tuttavia, c’è chi non è convinto dell’affare, come Alessandro Vocalelli.

Arriva la bocciatura per l’eventuale colpo Morata

Alessandro Vocalelli è stato chiaro ed inciso sulle colonne del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’. Il noto giornalista ha bocciato l’eventuale affare del Milan per Alvaro Morata, affermando che il calciatore spagnolo non può di certo essere la prossima punta di spicco del club rossonero.

Vocalelli ha dato un’opinione netta su Alvaro Morata: “Nelle ultime ore, tra gli altri, si è fatto strada anche il nome di Morata. Attaccante di livello, con alcuni punti a sfavore però evidentissimi. Non solo per l’età, non più giovanissima considerando i suoi 32 anni, ma anche per caratteristiche non proprio da goleador”.

Vocalelli sottolinea: “Nei suoi 4 anni alla Juve, esperienza italiana che ha vissuto in due differenti periodi della carriera, ha infatti segnato 35 gol in 130 partite. Bottino più che accettabile per un’ottima spalla, qual è, molto meno per il terminale di una squadra che vuol fare il salto definitivo. E mettersi alla pari delle rivali storiche. Se l’Inter ha Lautaro, la Juve ha Vlahovic, con tutto il rispetto non può essere Morata la punta di diamante”.