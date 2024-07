Non solo Morata, il Milan vuole regalare a Fonseca un altro centravanti: il piano dei rossoneri

Oltre ad Alvaro Morata, il Milan conta di portare in rossonero un altro attaccante: il piano di Furlani è chiaro

Il Milan non si vuole limitare al solo acquisto di Alvaro Morata. La volontà della dirigenza rossonera sarebbe quella di portare all’ombra della Madonnina un altro nuovo centravanti, in modo da sopperire in maniera totale al vuoto lasciato in attacco da Olivier Giroud. Per quanto riguarda Morata, il club rossonero in queste ore sta limando gli ultimissimi dettagli. L’ex Juventus si appresta a fare ritorno in Serie A firmando un contratto fino al 2028 da 5 milioni a stagione. Mentre all’Atletico Madrid andranno i 13 milioni di euro pattuiti per la clausola rescissoria.

Il Milan, però, ha tutte le intenzioni di mettere nelle mani di mister Paulo Fonseca non solo Morata, bensì un altro centravanti di spessore. Nell’ultimo periodo, in casa Milan è girato in modo costante il nome di Tammy Abraham della Roma. Tuttavia, il primo profilo che sarebbe in cima alla lista dei rossoneri per l’attacco è Niclas Füllkrug. Proprio in merito al centravanti tedesco del Borussia Dortmund, il Milan avrebbe fatto dei grandi passi in avanti, cercando di indirizzare la trattativa.

Il Milan non molla la pista Füllkrug

L’idea della dirigenza rossonera è quella di consegnare a mister Paulo Fonseca un altro centravanti di spessore. L’obiettivo principale porta in Bundesliga e porta il nome di Niclas Füllkrug. Il Milan fa sul serio per l’esperto centravanti del Borussia Dortmund.

Secondo quanto raccolto dal giornalista, Gianluca Di Marzio, nella giornata di ieri è andata in scena una call tra la società rossonera e l’entourage del calciatore. Il Milan ha confermato agli agenti dell’attaccante il proprio interesse e la voglia di intavolare una trattativa. I nuovi contatti, di fatto, sono stati molto positivi.

Quella che porta a Niclas Füllkrug sembra diventare una pista sempre più realistica per il Milan. L’attaccante classe 1993, reduce da un buon europeo con la Germania, pare essere molto propenso a lasciare il Borussia Dortmund, sopratutto dopo l’approdo di Guirassy in giallonero. Il Milan proverà a concretizzare la trattativa per Füllkrug solo dopo aver chiuso definitivamente l’affare Morata.

Il Milan mantiene comunque vive altre piste di mercato per quanto concerne il reparto d’attacco. Una di queste porta al profilo di Jhon Duran dell’Aston Villa, un nome che la società rossonera conosce bene avendolo già seguito in passato. Si tratta di un attaccante colombiano classe 2003, protagonista dell’ultima Copa America con la sua nazionale. Duran potrebbe rappresentare un’ottima opportunità di mercato per il Milan. Il calciatore classe 2003 è fuori dai piani tecnico tattici di Unai Emery ed è valutato intorno ai 20 milioni di euro.