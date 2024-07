Olanda-Inghilterra, termina l’avventura di Reijnders ad Euro24

Questa sera si è disputata la seconda semifinale degli Europei 2024, tra Olanda e Inghilterra: inglesi in finale.

Ieri sera è andata in scena la prima semifinale di Euro24, tra Spagna e Francia: la Nazionale spagnola ha ottenuto il primo pass di accesso alla finale, battendo 2 a 1 la Nazionale francese in rimonta. Ad affrontare la Spagna, domenica 14 luglio alle ore 21:00, sarà l’Inghilterra, che ha battuto per 2 a a 1 l’Olanda, nei minuti finali del match.

Ad aprire le danze del match è stata l’Olanda, con un bel gol di Xavi Simons dopo soli 7 minuti dal fischio d’inizio. A pareggiare i conti per l’Inghilterra è stato Harry Kane, su calcio di rigore, dopo che lo stesso attaccante inglese è stato colpito duramente in area di rigore dal nerazzurro Denzel Dumfries. Esterno che è stato uno dei protagonisti del primo tempo, salvando l’Olanda pochi minuti dopo il gol del pareggio, con un salvataggio sulla linea di porta, a portiere battuto. L’Inghilterra trova il gol del vantaggio soltanto al 90′, che decreta la sconfitta della nazionale olandese.

Olanda-Inghilterra, la prestazione di Rejinders

Uno dei protagonisti di questa Olanda ad Euro24 è stato Tijjani Reijnders, centrocampista di proprietà del Milan. Classe 1998, il centrocampista olandese è stato acquistato dal Milan durante la scorsa sessione estiva di mercato per circa 20 milioni di euro. Reijnders firma un contratto quadriennale con i rossoneri, che credono fortemente in lui.

Reijnders è stato convocato per la prima volta in Nazionale maggiore nel maggio 2023, in occasione delle Final Four di Nations League; da lì Koeman l’ha sempre convocato, fino ad arrivare agli Europei 2024. Fino a qui, Reijnders non ha mai sfigurato in mezzo al campo della nazionale Orange, e si è fatto trovare sempre pronto.

Nella sfida di questa sera, contro l’Inghilterra, durante la prima frazione di gioco Reijnders si è trovato in difficoltà a causa della buona pressione nei suoi confronti dei giocatori inglesi, che non l’hanno lasciato libero nell’impostazione del gioco. Il secondo tempo è stato molto più tranquillo rispetto al primo, con le due squadre caute a non subire gol.

L’europeo dei Reijnders termina dunque questa sera, dopo la sconfitta subita dalla sua Olanda contro l’Inghilterra: la nazionale Orange è stata beffata soltanto nel finale, dopo una prova solida. L’eliminazione dell’Olanda permette a Reijnders di andare in vacanza qualche giorno prima e di conseguenza rientrare prima nel ritiro con il Milan, mettendosi così a disposizione del nuovo tecnico rossonero, Fonseca.