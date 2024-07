Operazione Rabiot, Milan all’assalto: affare possibile, i dettagli

Il Milan si fionda su Adrien Rabiot, svincolato dopo l’esperienza alla Juventus: occhio alla concorrenza di una big europea.

Adrien Rabiot è un nuovo obiettivo per il centrocampo rossonero: il calciatore ha rifiutato la proposta di rinnovo da parte della Juventus ed è pronto a cimentarsi in una nuova avventura. Il francese non ha disputato un buon Europeo con la sua Nazionale, nonostante sia arrivato a giocarsi la semifinale contro la Spagna, vincitrice del torneo.

L’ex PSG ha deciso di non voler continuare la sua esperienza a Torino dopo ben cinque stagioni in bianconero. Il centrocampista già nella passata annata calcistica aveva dato segnali di distanza fino ad arrivare, ad oggi, a rifiutare i 7,5 milioni a stagione offerti da Cristiano Giuntoli per i prossimi due anni. Una scelta forte ma che delinea le ambizioni del calciatore nel voler provare nuove esperienze.

In Italia la pretendente che si è fatta avanti è il Milan. I rossoneri vorrebbero guadagnarsi le grazie del calciatore ma l’ingaggio resta un vero e proprio nodo da sciogliere. Leao a parte, nessuno dei calciatori milanisti percepisce più di 4 milioni a stagione: l’eccezione potrà essere proprio Adrien Rabiot che darebbe più soluzioni a Fonseca per via delle sue qualità fisiche e tecniche.

Rabiot verso il Milan, il club ha incontrato la mamma Veronique

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, il Milan avrebbe già avuto un incontro con la madre di Rabiot, Veronique, agente del calciatore. In passato, l’entourage del francese è sempre stato molto esigente e, di conseguenza, la società rossonera si starebbe muovendo in anticipo per capire la fattibilità dell’operazione. Secondo quanto trapela, il Milan vorrebbe almeno tentare di convincere il calciatore.

Intanto, sullo sfondo, si è fatto avanti un club di un ex rossonero: il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Le richieste economiche del calciatore potranno essere esaudite senza eccessivi sforzi da parte di Florentino Perez che vuole regalare al proprio allenatore, dopo Kylian Mbappè, il sostituto di Toni Kroos.

Il tedesco, ritiratosi dopo Euro 2024, ha lasciato un grande vuoto all’interno del centrocampo di Ancelotti e l’acquisto di Rabiot a parametro zero potrebbe risultare utile alle casse societarie e fondamentale per coprire numericamente uno slot lasciato scoperto. Adesso è tutto nelle mani di Rabiot che, svincolato dal 30 giugno, potrà scegliere la destinazione che riterrà più convincente e funzionale alla sua carriera.