Pavlovic al Milan, parla il CT della Serbia: clamoroso retroscena all’Europeo

Il tecnico della nazionale serba Dragan Stojkovic si è espresso, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, sul difensore.

In casa Milan cresce l’attesa per l’inizio della stagione 2024-2025, che vedrà i rossoneri debuttare sabato 17 agosto a San Siro, contro il Torino. La speranza tra i tifosi è quella di vedere una squadra diversa, più competitiva e costante, capace di competere su più fronti. In questo senso la società ha già apportato dei cambiamenti con il cambio in panchina, definendo l’arrivo di Paulo Fonseca. Per quanto riguarda invece la rosa, il mercato rossonero ha stentato a decollare nelle prime settimane, ma ora pare che la dirigenza voglia chiudere diversi colpi in entrata.

Dopo l’arrivo di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid per 13 milioni di euro, il Diavolo vuole intervenire sul mercato per rinforzare anche gli altri reparti. La volontà è quella di portare a Milano almeno un centrocampista, un difensore centrale e un terzino destro. Per la fascia si sta accelerando per l’arrivo di Emerson Royal dal Tottenham, mentre a centrocampo manca l’accordo con il Monaco per Fofana. Affare in dirittura d’arrivo per Strahinja Pavlovic, che oggi è atteso in città per visite mediche e firma. Proprio a riguardo del difensore ha parlato il CT della nazionale serba Stojkovic.

Milan, il CT serbo consigliò a Pavlovic di scegliere i rossoneri

Presente nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, un intervento del CT della nazionale serba Dragan Stojkovic, che si è espresso anche sul futuro acquisto rossonero Strahinja Pavlovic. Parlando del centrale classe 2001 e del suo arrivo al Milan, l’allenatore ha svelato un retroscena risalente alle settimane di EURO 2024: “All’Europeo mi ha chiesto un consiglio per il suo futuro. Poteva scegliere tra diversi club di Premier e il Milan, gli dissi che se poteva scegliere allora sarebbe dovuto andare al Milan. È un top club e la Serie A è l’Università per i difensori“.

Un assist dunque del CT serbo ai rossoneri, che attendono solo la firma sul contratto e le visite mediche prima di ufficializzare il nuovo acquisto. Un’operazione da circa 20 milioni di euro (bonus compresi) per assicurarsi le prestazioni dell’ormai ex Salisburgo. Stojkovic ha poi parlato delle qualità del ragazzo, sottolineando come alla imponente stazza abbini elevazione, passo veloce e presenza in entrambe le aree.

Pavlovic, come ha affermato anche il CT serbo: “È bravo a difendere a campo aperto” e rappresenta l’identikit perfetto del difensore che serve nel gioco offensivo di Fonseca. Ormai è questione di ore prima dell’arrivo dell’ufficialità di Pavlovic in rossonero.