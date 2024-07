Pavlovic al Milan, visite mediche a Padova: il retroscena spiega tutto

Strahinja Pavlovic ha svolto ieri le visite mediche per il Milan ma fuori Milano. Il motivo lo spiega bene Tuttosport. C’entra la Lazio.

Strahinja Pavlovic è il giocatore scelto da Milan per rinforzare la sua retroguardia. Dopo le voci insistenti che inquadrano Malick Thiaw nel mirino del Newcastle, il Diavolo è stato obbligato ad accelerare per il serbo, regalando a Paulo Fonseca un rinforzo di primissimo livello. Pavlovic ha le caratteristiche del difensore giovane moderno, e il suo arrivo a Milano ha fatto felici tutti i tifosi rossoneri. Per diversi motivi, la sua presenza in rosa gasa parecchio l’ambiente. L’ormai ex Salisburgo ha stazza, carisma, leadership e tanta qualità e ci si aspetta che al Milan sia un assoluto titolare.

Con il Salisburgo l’operazione è stata chiusa per un complessivo di 20 milioni di euro, 18 più 2 di bonus. Pavlovic rappresenta il secondo acquisto dell’estate rossonera, e con tutta probabilità verrà seguito da Emerson Royal. Ad ogni modo, il difensore serbp è sbarcato a Milano nella serata di lunedì 29 luglio, e ieri ha svolto le visite mediche di rito. Solo oggi firmerà il nuovo contratto che lo legherà al Diavolo sino al 2029. Per lui un sostanziale aumento dell’ingaggio. In Austria percepiva 700 mila euro a stagione, al Milan ne guadagnerà 1,5 milioni.

Come detto, è stato ieri il giorno delle visite mediche per il serbo, che però non sono state svolte a Milano, ma a Padova. Il motivo lo spiega quest’oggi Tuttosport.

Pavlovic, mezza giornata a Padova per le visite: il retroscena

I più appassionati ricorderanno che nel 2019 Pavlovic stava per diventare un nuovo giocatore della Lazio. Tutto è saltato però all’ultimo, quando il difensore non ha superato le visite mediche per delle anomalie cardiache. Il club biancoceleste è stato costretto rispedire indietro il serbo e a puntare su altri acquisti. Il Milan, a conoscenza dei fatti, ha per questo riservato a Pavlovic delle visite mediche specifiche nella giornata di ieri. Non a Milano, ma a Padova per l’appunto, dove il difensore ha trascorso metà della sua giornata.

Strahinja ha svolto dei test medici per approfondire la sua situazione cardiaca, ma per fortuna tutto è andato per il meglio come sottolinea Tuttosport. Nella giornata di oggi, invece, il difensore completerà l’iter delle visite a Milano per poi recarsi a Casa Milan e firmare il nuovo importante contratto che gli garantirà un grande salto di qualità in carriera. Pronto sul tavolo il quinquennale per il serbo.