Pavlovic Milan, accelerata decisa della dirigenza: succederà nelle prossime ore

Il Milan vuole affondare per Strahinja Pavlovic, accelerata decisa della dirigenza: succederà nelle prossime ore.

Il Milan non si ferma dopo aver chiuso per Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, reduce dal trionfo a Euro 2024, nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche a Madrid dopo aver salutato i compagni e lo staff dell’Atletico. Il Diavolo ha voluto fortemente il classe 1992 per cui ha versato i 13 milioni di euro della clausola rescissoria nelle casse dei Colchoneros e ha trovato un accordo con il giocatore per un quadriennale con l’opzione di prolungare per un altro anno.

La dirigenza meneghina, però, non si ferma qui ed è ora pronta all’affondo decisivo per regalare a Paulo Fonseca il difensore che dovrà rimpiazzare Simon Kjaer il cui contratto con i rossoneri è scaduto. Il nome in cima alla lista è quello di Strahinja Pavlovic per cui il Milan è pronto a fare l’affondo decisivo nelle prossime ore.

Mercato Milan, si avvicina Pavlovic: affondo decisivo nelle prossime ore

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, il Milan vuole accelerare per Strahinja Pavlovic. Nelle prossime ore è previsto un contatto con il Salisburgo per venirsi incontro sulla cifra finale del trasferimento. L’intenzione del club meneghino è quella di restare leggermente sotto i 20 milioni di euro ma la trattativa è aperta.

Nelle scorse ore in orbita Milan è circolato anche il nome di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, su cui è forte l’interesse anche di Inter e Napoli, è svincolato non avendo rinnovato il contratto con l’Atletico Madrid. Il classe 1995 resta un profilo alternativo a Pavlovic. Il serbo, essendo extracomunitario, andrebbe a occupare uno dei due slot disponibili per questa sessione di mercato. Il Milan, dunque, dovrà valutare se occupare uno slot con Pavlovic oppure puntare su Hermoso che invece è un comunitario.

Il discorso per gli extracomunitari è da monitorare poiché il club meneghino ha puntato per il centrocampo il colombiano Richard Rios. Il classe 2000 si è messo in luce durante l’ultima Copa America attirando su di sé l’interesse di vari top club europei. Il Palmeiras, club che detiene il cartellino, per cederlo chiede una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Anche lui rappresenta un profilo alternativo, ma a Youssouf Fofana del Monaco. Il francese è da settimane nel mirino della dirigenza rossonera che sta dialogando con il club del Principato affinché possa abbassare le pretese economiche per il cartellino considerando che il classe 1999 andrà in scadenza al termine della stagione e non è intenzionato a prolungare il contratto.