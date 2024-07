Pavlovic-Milan, i rossoneri studiano la mossa: le ultime

Il difensore serbo è un serio obiettivo del mercato del Milan, che sta studiando la mossa per portarlo nel capoluogo lombardo.

Il Milan è uno di quei pochi club che deve ufficializzare ancora un acquisto in questa sessione estiva di mercato. La dirigenza di Via Aldo Rossi deve regalare ancora il primo colpo ufficiale al neo tecnico rossonero, Paulo Fonseca, che a inizio settimana ha aperto ufficialmente la stagione dei rossoneri. Tanti i nomi sul taccuino di Moncada e Furlani, ma ad oggi nulla si è ancora concretizzato.

Mercato, il Milan studia la mossa per acquistare Pavlovic

Oltre al reparto offensivo, il Milan è al lavoro anche sul fronte difensivo: la dirigenza rossonera, infatti, si sta muovendo per regalare a Fonseca un possibile colpo in difesa. Anche perchè la fase difensiva è sicuramente un punto da migliorare, e Fonseca ha cominciato i lavori partendo proprio da lì.

Uno dei nomi sul taccuino della dirigenza rossonera è quello di Strahinja Pavlović, difensore centrale serbo, classe 2002, di proprietà del Salisburgo. Il giovane difensore ha un contratto con il club austriaco fino al 2027, ma lo stesso Salisburgo ha aperto alla cessione e il Milan si è subito interessato.

Come riferito da Gianlucadimarzio.com, il Milan si è mosso per cercare l’intesa direttamente con il calciatore, che ha fatto capire di gradire la destinazione rossonera. Il difensore classe 2002, che si è messo in mostra durante l’ultimo Europeo con la propria Nazionale, ha già avviato, tramite il suo entourage, i colloqui con i dirigenti rossoneri, che possono vantare di un contatto diretto con il calciatore.

Milan e agenti di Pavlovic dunque sono già al lavoro per trovare la soluzione ad un possibile trasferimento in rossonero; quando il Milan avrà il sì del giocatore, il club rossonero avanzerà la proposta al Salisburgo.