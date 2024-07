Rischio stangata per il Milan: FIFA e UEFA minacciano il club rossonero

Possibili guai in arrivo, è durissima la posizione dei due organi che minacciano l’intero panorama calcistico italiano.

In casa Milan ci si prepara alla nuova stagione, la prima sotto la guida del portoghese Paulo Fonseca. L’ex Lille ha dato il via alla propria avventura in rossonero con tanta voglia di conoscere la rosa a propria disposizione, a cui sta impartendo le prime indicazioni tecniche e tattiche. C’è tanta attesa di conoscere il nuovo aspetto che l’allenatore conferirà alla squadra, lo start della Serie A si fa sempre più vicino.

Proprio quest’ultima, però, potrebbe iniziare tra un clima di caos totale. A tenere maggiormente banco nelle ultime ore, infatti, è la vicenda che vede protagonisti gli organi di UEFA e FIFA che hanno il mirino puntato al calcio italiano. Il detonante della baraonda è l’emendamento Mulè, messo in discussione con grande vigore: possibile stangata in arrivo.

Emendamento Mulè, FIFA e UEFA minacciano l’esclusione dalle Coppe

La FIFA e l’UEFA hanno ammonito l’Italia in una lettera congiunta. La ragione è legata all’emendamento firmato dal deputato di Forza Italia Giorgio Mulè, il quale si è battuto sulla ricerca di autonomia delle leghe professionistiche – tra cui la Serie A – dalla FIGC. Questa la risposta dei due massimi organismi come svelato da ANSA:

“Se dovesse essere adottato e reso esecutivo, non ci sarebbe altra scelta che sottoporre la questione agli organi competenti per l’esame di misure, inclusa un’eventuale sospensione della FIGC”.

Si tratterebbe di una vera e propria stangata per il Milan che verrebbe escluso dalle Coppe. L’Italia, invece, rinuncerebbe a ospitare il Campionato Europeo UEFA 2032.

Non si è fatta attendere la risposta di Mulè, che ha dichiarato di procedere discutendo serenamente l’emendamento. Proprio a quest’ultimo è stata apportata una modifica, secondo quanto riportato da LaPresse. Di seguito quanto si legge:

“Nel rispetto degli statuti delle federazioni di riferimento al fine di garantire una adeguata rappresentanza nei sistemi federali di cui al presente articolo, negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un’equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo”.

La nuova versione sarà votata in aula tra stasera e domani, forte paura per il panorama calcistico italiano. Si attenderanno nuove risposte da parte dei massimi organismi internazionali a cui spetterà la decisione sul futuro del calcio italiano.