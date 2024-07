Samardzic-Milan, l’indizio lascia spiazzati: non ci sono più dubbi

I rossoneri continuano la caccia al centrocampista, pare essere definitivamente sfumato Fofana, tutto su Samardzic.

Lazar Samardzic continua ad essere nel mirino di una big di Serie A, nonostante le recenti discussioni con Inter e Napoli a causa del padre che gli fa da procuratore. Il calciatore tedesco ha da subito mostrato una spiccata qualità, proprio per questo è stato vicino sia all’Inter la scorsa estate che al Napoli lo scorso inverno. Entrambe le volte le trattative sono saltate per l’eccessiva richiesta delle commissioni del suo procuratore, quest’anno l’Udinese si è salvata anche grazie ad un suo calcio di rigore segnato dopo il 100’.

Il classe 2002 crede che sia arrivato il momento del salto di qualità, il Milan rimane sull’attenti. Lazar Samardzic è un calciatore serbo con passaporto tedesco, quest’estate ha anche disputato 2 delle 3 partite realizzate dalla sua Serbia nel girone. La sua nazionale è stata una delle delusioni di Euro2024.

Samardzic in panchina per 90′, il Milan osserva

Lazar Samardzic vuole trasferirsi al Milan ma l’Udinese non ha intenzione di accettare contropartite tecniche per ridurre il cartellino del calciatore. Il calciatore è sul mercato e i friulani vogliono accontentare il serbo, per quanto fatto all’Udinese. Samardzic vuole rimanere in Italia e il Milan sarebbe un’ottima squadra per lui per mostrare finalmente anche in ambito Europeo tutto il suo estremo potenziale.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore classe 2002 è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti dell’amichevole fra Udinese e Colonia. Un segnale molto chiaro che indica come il futuro di Samardzic sia forse lontano da Udine. Il Milan lo ha adocchiato come principale obiettivo per migliorare la propria trequarti, ma ci sarà bisogno di trattare con il club friulano.