Simic-Milan, avanti insieme? Tutto nelle mani di Fonseca

Il futuro di Simic in rossonero ad oggi non è poi così certo: è tutto nelle mani del nuovo allenatore, Paulo Fonseca.

La stagione 2024/2025 del Milan è ufficialmente iniziata ad inizio settimana, nonché lunedì: il nuovo tecnico Paulo Fonseca si è presentato in conferenza stampa, per poi convocare la prima seduta di allenamento sotto la sua guida. Presenti a Milanello i giocatori che non hanno partecipato ad alcuna competizione, come gli Europei o la Coppa America, con la propria Nazionale. Fonseca ha avuto la possibilità in questi giorni di cominciare a conoscere i propri calciatori, in attesa di quelli che rientrano dalle vacanze o dalle Nazionali.

Mentre Fonseca è già al lavoro con la squadra rossonera, in Via Aldo Rossi si continua a lavorare sul tema del calciomercato: il Milan deve ancora ufficializzare un primo colpo in entrata, a differenza invece di Inter e Juve che sono già corse ai ripari. Non solo entrate, perchè c’è da tenere monitorate anche le uscite, soprattutto di quei giocatori che potrebbero non rientrare nei piani del tecnico portoghese.

Milan, Simic confermato? Fonseca lo valuta

A partire da questa stagione, in casa Milan ci sarà un’ulteriore novità, ovvero la formazione della squadra B, Milan Futuro, che parteciperà al Campionato di Serie C. A comporre la squadra sarà un mix di giovani rossoneri e giocatori già affermati a livello professionistico. In particolare, in questo momento c’è un giovane rossonero che è in bilico tra la prima squadra e la squadra B, ovvero Simic.

Il giovane difensore serbo, classe 2005, ha raggiunto il ritiro del Milan lunedì e ha cominciato ad allenarsi con i compagni della prima squadra: Simic, infatti, si sta allenando sotto gli occhi di Fonseca, che dovrà valutarlo. L’obiettivo è capire se portarlo in tournée negli Stati Uniti oppure lasciarlo a Milano, dove si aggregherà all’U23. L’altra possibilità è quella di una cessione, considerato che il contratto del giovane difensore è in scadenza il 30 giugno 2025 e ad oggi non ci sono stati colloqui per il rinnovo.

Qualora Simic dovesse essere confermato da Fonseca, il Milan avrebbe già una riserva per la propria difesa, considerato che il calciatore ha già dimostrato di saperci fare tra i grandi: lo scorso campionato, infatti, Stefano Pioli l’ha fatto esordire in Serie A e Simic ha avuto l’occasione di festeggiare anche il suo primo gol tra i grandi. Il futuro di Simic è tutto nelle mani di Paulo Fonseca, che deciderà circa la posizione del giovane difensore.