Spagna-Francia, si spegne il sogno di Theo e Maignan: Furie Rosse in finale

Spagna-Francia ha regalato spettacolo, ma i transalpini sono usciti sconfitti dalla semifinale degli Europei. Tornano a casa Maignan e Theo Hernandez.

Bellissima sfida quella andata in scena stasera tra Spagna e Francia, valida per la semifinale degli Europei 2024. Le speranze di passaggio alla finale erano sembrate vivissime per i Galletti di Deschamps, e questo grazie al vantaggio firmato da Kolo Muani ad inizio gara. L’attaccante del Paris Saint Germain ha concretizzato di testa un cross fantastico di Kylian Mbappé al 9′ minuto. Ma le Furie Rosse di de La Fuente ci hanno messo poco a regolare i conti. E lo ha fatto uno dei più attesi della serata: Lamine Yamal ha battuto dalla distanza Mike Maignan, con un sinistro a giro imprendibile, al 21′ minuto

Da lì, è stato dominio spagnolo. Sono bastati altri 4 minuti alla formazione iberica per segnare il gol del definitivo vantaggio. Stavolta, ci ha pensato Dani Olmo a bucare la porta di Maignan. La Francia ha tentato e ritentato di pareggiare i conti, con anche una buonissima occasione per Theo Hernandez, sprecata, nei minuti finali. Deschamps ha mandato in campo l’ex Milan, Olivier Giroud nel finale. C’è stato poco da fare. È terminata 2-1 per la Spagna, che con merito, indubbiamente, ha fatto accesso alla finale di Euro2024, in attesa di conoscere la rivale uscente da Olanda-Inghilterra (in programma domani sera).

A Theo Hernandez e Maignan non resta che godersi qualche giorno di vacanza, per poi raggiungere Fonseca e il resto dei compagni in ritiro.