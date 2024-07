Spunta un nuova idea di mercato: il Milan guarda tra gli svincolati

Nuova idea di mercato per il Milan. La dirigenza rossonera starebbe valutando un centrocampista svincolato: Fonseca spinge per averlo.

Prosegue in maniera ponderata e senza particolare fretta la compagna acquisti del Milan. La società rossonera continua ad essere alla costante ricerca degli innesti giusti da mettere nelle mani di mister Paulo Fonseca. In queste ultime ore, è spuntata una nuova idea di mercato tra le file del club rossonero. La notizia ha suscitato curiosità tra i tifosi rossoneri.

Il Milan, di fatto, starebbe prendendo in considerazione un nuovo nome per rinforzare il reparto avanzato. La compagine lombarda avrebbe inserito nella propria agenda un profilo attualmente svincolato, reduce dall’Europeo con la Turchia. Il club rossonero starebbe attuando delle attente riflessioni su Yusuf Yazici. Uno dei principali promotori di questa eventuale operazione sarebbe proprio Paulo Fonseca, che ha un recente passato proprio con il calciatore in questione.

Yazici in orbita Milan

Yusuf Yazici, jolly offensivo classe 1997, sarebbe finito nelle valutazioni del Milan per i prossimi movimenti di mercato. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, quello del giocatore turco sarebbe uno degli ultimi nomi a cui sta pensando la dirigenza rossonera. Ad indirizzare la trattativa potrebbe essere proprio mister Paulo Fonseca, dato che il calciatore 27enne è uno dei suoi principali pupilli.

Yusuf Yazici è attualmente svincolato e il tecnico portoghese del Milan starebbe sollecitando la società rossonera a sfruttare questa occasione di mercato. Paulo Fonseca lo conosce molto bene, avendolo allenato in occasione delle sue due stagioni sulla panchina del Lille. Negli ultimi sei mesi, però, il trequartista ha giocato in prestito al Trabzonspor. Adesso, il turco è svincolato, pronto ad intraprendere una nuova avventura.

Yusuf Yazici è in cerca di una squadra che gli possa garantire un ruolo di rilievo nel progetto. Paulo Fonseca, di fatto, starebbe spingendo la dirigenza al fine di avviare la trattativa. La società starebbe valutando in modo molto attento le sue caratteristiche, con lo scopo di vedere se accontentare o meno il nuovo mister in questo senso.

Nel corso dei sei mesi al Trabzonspor, Yusuf Yazici ha chiamato a sé l’attenzione di diversi club. Tra questi c’è anche il Fenerbahce, anche se il calciatore turco non esiterebbe a dire di sì d’innanzi a una chiamata di Fonseca e perlopiù del Milan. Al Lille, il tecnico portoghese lo ha utilizzato molto: 42 presenze, 12 gol e 4 assist.

Mentre sono 29 le reti complessive siglate con la maglia del club francese, numeri in cui è compresa anche la tripletta rifilata proprio al Milan nella sfida di Europa League disputata a San Siro nel novembre del 2020.

Uno dei pregi principali di Yazici è la versatilità. Il giocatore turco, che nasce trequartista, è molto duttile. Può ricoprire più ruoli nel reparto offensivo. In molte circostanze, Paulo Fonseca lo ha utilizzato come ala destra, falso nove e centrocampista. Il calciatore arriverebbe a parametro zero e con un ingaggio abordabile dato che al Lille non arrivava al milione netto a stagione.