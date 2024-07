Spuntano altri due club sul gioiellino della Serie A: l’affare si complica per il Milan

Il Milan deve fare i conti con una grande concorrenza dalla Serie A per l’acquisto di un gioiellino, tifosi in ansia

La dirigenza rossonera è al lavoro per regalare a Paulo Fonseca, neo tecnico del Milan, una squadra pronta a dare il meglio in vista della prossima stagione. Il Milan è pronto a tornare a lottare per il titolo e gli innesti, in questa sessione di calciomercato, potranno dare un contributo importante in vista della lotta Scudetto.

La difesa è il punto cardine del Milan e il reparto più colpito da diverso tempo: con l’addio di Simon Kjaer, che ha lasciato i rossoneri a parametro zero, e di Mattia Caldara, i Diavoli sono alla ricerca di un difensore.

Numericamente i rossoneri scarseggiano nel reparto difensivo e la dirigenza farà un tentativo per acquistare un calciatore al più presto.

In situazioni di emergenza durante la scorsa annata, l’allora tecnico del Milan Stefano Pioli, fece affidamento su Theo Hernandez, che passò a fare il difensore centrale; opzione che Paulo Fonseca vorrà evitare data la scarsa disponibilità sulla corsia del francese.

Milan, occhi su Dorgu: due big su di lui

Per sopperire ad eventuali emergenze, il Milan è alla ricerca di un vice-Theo: secondo quanto riferito da SportMediaset, Patrick Dorgu è un obiettivo rossonero per la prossima stagione. Su di lui anche Atalanta e Napoli.

Il laterale di forte spinta e tecnica del Lecce è pronto a compiere il salto di qualità e ha attirato l’attenzione di Club di Serie A. Il Milan però, guarderà anche in casa propria sul vice-Theo: come ha già annunciato nei giorni scorsi anche Zlatan Ibrahimovic, il sostituto di Theo Hernandez sarà Alejandro Jiménez, che il Milan ha riscattato dal Real Madrid.

Paulo Fonseca valuterà il terzino durante il ritiro del precampionato e, nel caso, interverrà sul mercato affondando il colpo Dorgu.