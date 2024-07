Svolta Morata-Milan, è tutto pronto: i dettagli

Il Milan è pronto a regalarsi il nuovo numero nove che guiderà l’attacco nella prossima stagione. Arriva la svolta nella trattativa con l’Atletico per Morata

Ormai ci siamo, il Milan ha deciso di fare all-in su Alvaro Morata per la prossima stagione. L’attaccante spagnolo ha vissuto una situazione surreale nel post partita di martedì sera, quando la Spagna è volata in finale battendo la Francia di Kylian Mbappè per 2-1.

La scivolata fortuita di un membro della sicurezza, che cercava di fermare un invasore durante i festeggiamenti per la vittoria che vale la finale di Euro 24, ha colpito con violenza il ginocchio del capitano della Roja, ma fortuna ha voluto che la botta non impedirà al calciatore di guidare l’attacco dei suoi contro l’Inghilterra.

Anche il Milan ha tremato, così come tutti i tifosi spagnoli, ma il caso è rientrato in fretta. Il club di via Aldo Rossi, per un attimo, ha temuto di dover ricominciare le ricerche del bomber, ma la punta dell’Atletico Madrid non ha alcun problema fisico ed è pronto a sposare la causa milanista. L’affare si sbloccherà presto, e in giornata è spuntata una data indicativa in tal senso.

Calciomercato Milan, da lunedì ogni giorno potrà essere il Morata-day

La finale contro l’Inghilterra di Jude Bellingham e poi il matrimonio con il Milan, è questo ciò che riserva il futuro ad Alvaro Morata. Il bomber spagnolo, dopo aver manifestato la volontà di andar via dal proprio paese perché poco apprezzato, ormai ha scelto il Diavolo. La svolta nella trattativa è dietro l’angolo, e secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, da lunedì ogni giorno potrà essere quello giusto per la tanto attesa fumata bianca.

Ad inizio settimana, Morata comunicherà all’Atletico Madrid la volontà di tornare in Italia, per iniziare questo nuovo capitolo della sua carriera in quel di Milano. Il club allenato dal Cholo Simeone non farà sconti ai rossoneri, che pagheranno in toto l’importo della clausola rescissoria, circa 13 milioni di euro, per poi programmare le visite mediche di rito.

Il contratto che legherà Alvaro ed il Milan, sempre secondo il quotidiano, sarà un quadriennale da 5 milioni di euro a stagione, cifra espressamente richiesta dal calciatore. Il numero 7 della Spagna sarà centrale nel nuovo corso rossonero, perché possiede tutte le caratteristiche richieste dal neo tecnico Paulo Fonseca, che pochi giorni fa diceva: ” l’attaccante che prenderemo sarà di qualità e forte negli ultimi 30 metri“.