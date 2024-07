Ufficiale Milan, c’è la firma: lascia i rossoneri

Dopo la travagliata avventura con la maglia del Milan, ufficiale la firma con la sua nuova squadra: ripartirà dalla Serie B.

Il mercato del Milan stenta a decollare. La questione prioritaria in questo momento continua ad essere il nuovo numero nove. Dopo l’addio di Olivier Giroud, la dirigenza rossonera è alla ricerca del nuovo attaccante e starebbe valutando diversi profili. Nonostante il nome in cima alla lista resti quello di Joshua Zirkzee, le difficoltà nel chiudere la trattativa a causa delle alte commissioni richieste dall’entourage dell’olandese avrebbe raffreddato la pista, con la dirigenza del club di Via Aldo Rossi a sondare altri attaccanti.

In casa Milan non si parla solo del nuovo numero nove. Un altro reparto attenzionato dalla dirigenza rossonera è sicuramente quello del centrocampo e l’intenzione sembra essere quella di aggiungere un mediano che possa fornire al reparto maggiore equilibrio e qualità. La strada potrebbe portare al Principato di Monaco, dove Youssouf Fofana, in scadenza di contratto nel 2025 col Monaco, è pronto per una nuova esperienza.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, il Milan non ha fretta di cedere. Rimane però in dubbio la permanenza di Ismael Bennacer, che davanti ad un’offerta importante verrebbe lasciato partire. Intanto è arrivata l’ufficialità: dopo gli anni difficili e travagliati trascorsi a Milano e il mancato rinnovo con i rossoneri, Mattia Caldara è pronto per la sua nuova avventura.

Milan, nuova avventura per Caldara dopo l’addio al Milan: ha firmato con il Modena

Dopo il mancato rinnovo con il Milan, Mattia Caldara è ufficialmente un nuovo giocatore del Modena. Arrivato nel 2018 a Milano nello scambio con Leonardo Bonucci con la Juventus, il centrale italiano non è mai riuscito a convincere il Milan. Lo scarsissimo minutaggio, causato anche dai tanti infortuni (0 presenze in Serie A nelle prime due stagioni in rossonero), ha portato Caldara ad accasarsi in prestito sia in Serie A (sia all’Atalanta che al Venezia) che in Serie B (allo Spezia) . Anche in questa stagione il classe 1994 non ha trovato spazio nella retroguardia di Stefano Pioli, con l’addio a parametro zero che ha rappresentato la logica fine di questo matrimonio difficile.

Caldara ripartirà quindi dalla Serie B e dalla maglia del Modena. Il club emiliano ha annunciato così l’arrivo del difensore italiano: “Un top player per la categoria. Il primo acquisto dell’estate gialloblù e del nuovo direttore sportivo Andrea Catellani è Mattia Caldara, difensore centrale che al termine del contratto con il Milan si è legato alla società canarina fino al 30 giugno 2025, con opzione di prolungamento a favore del club. Un profilo da 127 presenze in Serie A, 4 in Champions League e 47 in Serie B: tanta esperienza a disposizione di Pierpaolo Bisoli per il reparto difensivo“.