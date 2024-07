Ultime Milan, cessione in vista? Può salutare i rossoneri

I rossoneri non hanno ancora effettuato acquisti in questa sessione di mercato ma una cessione potrebbe arrivare a breve.

Il Diavolo non è partito bene sul calciomercato, la scelta della guida tecnica è ricaduta su Fonseca e ha scatenato l’ira da parte della maggior parte dei tifosi rossoneri. Il mancato accordo trovato con Kia per Zirkzee non ha fatto altro che dare ai tifosi rossoneri delle motivazioni per tornare a lamentarsi, col Napoli e la Juventus che sono già a quota 3 acquisti e l’Inter che aveva già Taremi e Zielinski pronti da marzo il Milan è rimasto parecchio indietro.

Toccando quota 20 scudetti, dal 1899. Il tecnico ex Roma e Lille non ha ancora avuto la possibilità di incontrare i pilastri del Diavolo, partendo da Theo e Maignan fino ad arrivare a Rafael Leao. I 3 attualmente sono in vacanza dopo l’Europeo terminato prima della finale. Leao assieme al suo Portogallo è stato eliminato ai quarti proprio dalla Francia dei suoi compagni Maignan e Theo. Il terzino ex Real Madrid ha siglato il rigore decisivo che è valso la qualificazione dei Blues.

Adli prossimo alla partenza, il Milan ha deciso

Tra i nomi che stanno conoscendo il nuovo tecnico ce n’è uno che invece potrebbe dire addio presto, in quanto non ritenuto incredibile dalla società e dall’allenatore. I rossoneri oltre che al centravanti sono anche a caccia di un difensore centrale e qualche calciatore in mezzo al campo. Tra i nomi usciti ci sono quelli di Pavlovic, Rabiot e Fofana. L’acquisto del Francese del Monaco comporta necessariamente un’uscita e potrebbe trattarsi dell’ex Bordeaux Yacine Adli.

Il classe 2000 vorrebbe rimanere al Milan e la società preferirebbe vendere Bennacer in Arabia con la clausola ma il calciomercato rimane in piena evoluzione giorno dopo giorno. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com , un’offerta per Adli starebbe per arrivare dal club qatariota Al-Sadd Sports. Quest’ultimo ha già effettuato dei sondaggi in passato per il giocatore francese, oltre a loro vi sono svariati club della Saudi Pro League che accoglierebbero a braccia aperte il centrocampista.

Chiaramente i rossoneri vogliono sbrigarsi sul fronte mercato, per non essere da meno rispetto alle concorrenti. Un’ipotetica cessione di Adli non farebbe altro che velocizzare il processo. Fofana o Rabiot che sia, il Diavolo punta ancora sui francesi che tanto hanno fatto bene negli ultimi anni con questi colori. Il Diavolo vuole tornare grande quanto prima possibile.