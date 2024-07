Ultime Milan, doccia fredda per i tifosi: l’aggiornamento su Zirkzee

Il Milan continua ad essere alla ricerca di un attaccante: tra i nomi più chiacchierati nelle ultime settimane c’è sicuramente Joshua Zirkzee.

Con l’addio di Olivier Giroud i rossoneri sono alla ricerca di un attaccante capace di prendere il posto del francese, protagonista dello scudetto del 2022 e sempre amato dai tifosi del Milan. Il francese ha scelto di approdare in MLS, e la casacca numero 9 è ora libera.

Tra i nomi vagliati per sostituire Giroud c’è sicuramente quello di Joshua Zirkzee del Bologna. Nelle scorse settimane sembrava che il Milan si fosse avvicinato di molto al giocatore olandese, ma negli ultimi tempi c’è da registrare una brusca frenata. Con l’ottimo campionato disputato da Zirkzee era inevitabile che i club di Premier League piombassero su di lui.

Milan-Zirkzee, brusca frenata: le ultimissime

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto infatti la trattativa tra il Milan e Joshua Zirkzee è congelata. Secondo l’esperto di mercato ad oggi le parti avrebbero interrotto le comunicazioni.

Il nodo è completamente legato alle commissioni. Una cifra che blocca l’affare da oltre un mese, con il Milan che non è disposto a cedere alle richieste di Kia Joorabchian. L’attaccante olandese ha sempre dato priorità al Milan ma negli ultimi tempi, complice il rallentamento dell’operazione, ha iniziato a considerare l’idea di giocare altrove.

Il Manchester United starebbe infatti dialogando con Kia per valutare se avanzare definitivamente nell’operazione. Il club inglese apre all’investimento economico. I club di Premier League hanno di fatto una potenza economica assai superiore a quella delle società italiane ed è più probabile che decidano di accontentare l’agente con i circa 15 milioni di commissioni richieste.

I rossoneri si erano resi disponibili di pagare la clausola pari a 40 milioni di euro valida da ieri, 1 luglio. Zirkzee era stato individuato come il profilo ideale per vestire la maglia numero 9 del Milan. Giovane, di prospettiva e con qualità innegabili: l’obiettivo perfetto sia a livello tecnico che a livello mediatico. L’ambiente rossonero non sembra particolarmente carico, e un colpo alla Zirkzee avrebbe di sicuro rasserenato i tifosi.

Adesso i dirigenti rossoneri dovranno con ogni probabilità dirottarsi verso altri obiettivi da regalare a Fonseca. Tra i nomi più caldi sembra ci sia quello di Romelu Lukaku, rientrato al Chelsea dal prestito alla Roma. Il Milan preferirebbe prenderlo con la formula del prestito, ma per il momento il club inglese sembra non voler cedere. Il secondo nome è quello di Tammy Abraham, che potrebbe addirittura arrivare in coppia con Big Rom.