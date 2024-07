Ultime notizie Milan, Caressa attacca Leao: le sue parole fanno il giro del web

News Milan, Fabio Caressa ha criticato ancora una volta Rafael Leao. Le sue parole fanno il giro del web.

L’esterno rossonero del Milan, Rafael Leao, ha terminato la competizione europea con 0 reti all’attivo, fornendo però ottime prestazioni. Soprattutto ieri contro la Francia, che è stato l’avversario più tosto nel percorso del Portogallo, il fantasista ha messo in mostra tutte le sue qualità. Molti hanno anche sostenuto che sarebbe dovuto rimanere in campo lui e non un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo.

Sono sorte svariate critiche sulla gestione del Ct portoghese Martinez, soprattutto sulle sostituzioni. Altre critiche però sono state volte nei confronti dell’esterno rossonero Rafael Leao. Già qualche settimane fa ci sono state dure parole da parte dell’ex allenatore rossonero Fabio Capello, questa volta si è “scagliato” contro di lui il noto telecronista di Sky Fabio Caressa. Di seguito il suo parere sull’Europeo di Leao.

Ultime notizie Milan, Caressa attacca Leao: le sue parole

Fabio Caressa, in diretta su Sky Sport 24, ne parla così di Leao: “Inutile magari no perché è un giocatore di qualità, ma qui bisogna mettersi d’accordo. Gli attaccanti devono fare gol o assist, che lui faccia la giocatina mi interessa relativamente. Secondo me i giocatori vengono esaltati ed è un vizio che si è preso ultimamente; dipende dal fatto che sui social si vedano gli highlights delle migliori cose fatte da questi giocatori in carriera.”

Per spezzare una lancia a favore del portoghese, è anche vero che quando il Milan ha vinto il campionato lo ha fatto soprattuto per meriti suoi. Il portoghese fu infatti premiato come miglior calciatore della stagione in Serie A, questo può essere una lama a doppio taglio per lui. Viste le sue grandi qualità, è come se tutti si aspettassero che mantenga sempre quel livello. Ogni partita, ad ogni giocata e ad ogni passo.

Continua il duro affronto del telecronista: “Sei portato quindi a credere, se non vedi tante partite continue, che quello sia il giocatore, quello degli highlights. Ma non è quello il giocatore, lo è quello della continuità nei 90 minuti. E Leao da troppo tempo lo stiamo aspettando con continuità nei 90 minuti”.

Caressa ha poi parlato dell’opinione di Fabio Capello su Rafael Leao: “Mi è piaciuta la definizione di Capello ‘Il calcio per Leao non è la prima cosa, non è la cosa per cui vive’. È bello, però sorride, la musica, le cose… E invece per essere un campione quello che fai deve diventare la tua ossessione”.