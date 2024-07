Ultime notizie Milan, futuro a sorpresa per Pioli: la sua nuova squadra

Milan news, Stefano Pioli, è pronto per una nuova esperienza. Arrivano importanti aggiornamenti riguardo il futuro del tecnico romagnolo

Stefano Pioli, dopo cinque anni trascorsi sulla panchina del Milan, è alla ricerca di una nuova squadra. In seguito all’ultima stagione sottotono vissuta sulla panchina dei rossoneri, la dirigenza del diavolo ha deciso di sollevarlo dall’incarico anzitempo. L’addio, consumatosi prima dell’ultima partita di Serie A dello scorso anno, è stato poi seguito, negli scorsi giorni, dall’ufficializzazione di Paulo Fonseca come nuova guida tecnica del Milan.

In Europa il valzer di panchine non accenna a fermarsi, ma sin qui nessuna squadra, un po’ a sorpresa, ha deciso di puntare sul tecnico di Parma. Una pista degli scorsi giorni parlava di un interesse concreto da parte di un club Arabo, e nelle ultime ore il tutto è stato confermato: la trattativa è ormai ai dettagli.

Pioli ripartirà dall’Arabia, pronta la firma del contratto con l’Al-Ittihad

Stefano Pioli e pronto a ripartire dall’Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’ex tecnico del Milan è ormai prossimo all’accordo con l’Al-Ittihad, club dei campioni francesi Karim Benzema e N’Golo Kanté: nella giornata odierna arriverà la fumata bianca con la firma sul contratto.

Pioli prenderà il posto dell’allenatore argentino Marcelo Gallardo e sarà la sua prima esperienza all’estero, dopo il trionfale 2021-2022 culminato con la vittoria dello scudetto con i rossoneri. La pista Araba è parsa l’unica via percorribile dal tecnico italiano, che potrà contare su una grossa remunerazione, ma di fatto vede avviarsi verso un finale di carriera lontano dal calcio che conta, almeno per il momento.

Secondo Romano, l’accordo prevede la firma di un triennale, e sancisce l’inizio di un progetto ancor più ambizioso per l’Al-Ittihad, che verrà seguito dall’acquisto di diversi calciatori. Il tecnico emiliano si stava godendo un piccolo periodo di riposo, ma ora è pronto a ripartire per godersi al massimo questa nuova esperienza.

Dopo la debacle sportiva della Nazionale italiana ai campionati Europei di calcio, era parsa l’indiscrezione di un possibile avvicendamento di Pioli sulla panchina azzurra, come successore di Luciano Spalletti, ma il presidente Gravina ha deciso di dare continuità al progetto intrapreso 8 mesi fa con il mister ex Napoli, e quindi l’ipotesi da Commissario Tecnico per l’emiliano è tramontata ancor prima di nascere.

Nel futuro del tecnico ci saranno stadi futuristici e strutture all’avanguardia, ma anche tanti investimenti. Il calcio in Arabia Saudita sta cercando di imporsi nel panorama mondiale anno dopo anno, e da oggi potrà contare sull’esperienza di Stefano Pioli, per continuare questo percorso di crescita.