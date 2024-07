Ultimissime Milan, annuncio vicino: primo colpo di mercato

Il club di Via Aldo Rossi è vicinissimo alla chiusura del primo colpo per il suo mercato estivo.

In casa Milan la prossima stagione sarà fondamentale per ritornare tra i top club d’Europa. L’annata appena conclusa ha portato con sé diversi dubbi e insicurezze che hanno causato un cambio sulla panchina rossonera. Stefano Pioli è stato infatti sostituito dal portoghese Paulo Fonseca, che tornerà in Italia dopo aver allenato la Roma dal 2019 al 2021. Fonseca avrà il compito di riportare entusiasmo e vittorie all’interno dell’ambiente e il suo gioco offensivo potrebbe facilitare il processo di crescita della squadra. Per aiutare il tecnico però, la società dovrà muoversi sul mercato, portando a Milano giocatori di livello e allo stesso tempo utili al gioco del nuovo allenatore.

I principali obiettivi del Diavolo sono un attaccante, un centrocampista e un terzino destro ma con gli Europei e la Copa America di mezzo sarà difficile avere una rosa completa per l’8 luglio, giorno del raduno della squadra. Per la difesa il nome è quello di Emerson Royal del Tottenham, mentre in mezzo al campo piace Fofana del Monaco (attualmente impegnato con la Francia a Euro 2024). In attacco rimane in pole position il nome di Joshua Zirkzee anche se la trattativa è ancora in fase di stallo. Nel frattempo i rossoneri si sono mossi anche per altri giocatori, tant’è che è vicina l’ufficialità per un altro attaccante.

Milan-Camarda: il ragazzo sarà ufficialmente rossonero

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con l’apertura del mercato il Milan potrà finalmente ufficializzare Francesco Camarda come giocatore professionista rossonero. L’attaccante classe 2008 aveva già trovato l’accordo con il club da inizio giugno e ha firmato un triennale che lo legherà al Diavolo fino al 2027 (il massimo garantito per un minorenne). Il Milan si assicura così uno dei prospetti più interessanti del panorama mondiale, oltre che avere già in casa un valido attaccante per il presente ma soprattutto per il futuro.

L’attaccante italiano ha all’attivo oltre 400 gol nelle giovanili e ha avuto l’occasione di mettersi in mostra nell’ultimo europeo Under 17, dove è stato eletto migliore giocatore del torneo e ha trascinato l’Italia alla vittoria della competizione. Per il Milan si tratta di una conferma importantissima visto l’interesse di top club europei come Real Madrid, Manchester City e Borussia Dortmund.

Il 16enne italiano dunque, dopo essersi messo in mostra con il Milan Primavera e aver già esordito in Serie A nella passata stagione, ha firmato il primo contratto professionistico. Il suo valore di mercato è già pari a 10 milioni di euro e il Milan punterà sicuramente sul suo gioiellino in futuro.