Ultim’ora Milan – Colloqui tra Zirkzee e Ten Hag: lo United accelera, i dettagli

Dalla Germania filtrano novità cruciali sul pressing del Manchester United su Joshua Zirkzee. Si mette davvero male per il Milan.

Il Milan ha il grande obiettivo di munirsi di un nuovo numero 9 di razza in vista della prossima stagione. Paulo Fonseca sta aspettando trepidante di avere il nuovo centravanti titolare per progettare con ambizione gli obiettivi futuri. Serve un rimpiazzo a Olivier Giroud, ormai ufficialmente un nuovo calciatore del Los Angeles FC, in MLS. Sappiamo bene che il primissimo favorito della lista dei desideri del Milan è Joshua Zirkzee, l’olandese reduce da una stagione pazzesca al Bologna.

Zirkzee piace per qualità e fiuto del gol: un attaccante atipico, ben diverso da Giroud, avendo la predilizione a saper gestire benissimo il pallone tra i piedi. Il Milan ha già comunicato al Bologna l’intenzione di versare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria vigente sul giocatore. L’ostacolo, grandissimo, è uno: le richieste di commissione dell’agente, sempre ferme a 15 milioni di euro. Il Diavolo non ha intenzione di pagare una così alta cifra e per questo l’affare è rallentato nettamente.

A complicare l’arrivo di Zirkzee a Milano è stato il recente inserimento del Manchester United, che vorrebbe con sé l’attaccante in Premier League. Non è un caso che il Diavolo stia valutando delle piste alternative per il suo attacco, come quelle conducenti a Lukaku, Dovbyk e Gimenez. E le ultime provenienti dalla Germania la dicono ancora peggio al Milan. Lo United sta facendo sul serio.

Milan, si mette male: lo United ha incontrato l’agente

Come riferisce Sky Sport Germania, l’entourage di Joshua Zirkzee ha incontrato nei giorni scorsi Erik Ten Hag per provare ad imbastire una trattativa concreta. Anche i Red Devils sono pronti a pagare la clausola da 40 milioni per Zirkzee, ma non è chiaro se vogliano pagare anche i 15 milioni di commissioni. Tutto, però, sembra andare a favore del Manchester United, dato che la fonte sottolinea di colloqui diretti anche tra l’allenatore Ten Hag e Joshua in persona. Sì, l’attaccante avrebbe già parlato con il tecnico ed è pronto ad aprire al trasferimento.

Una notizia che potrebbe mettere KO il Milan. Sky Sport Germania sottolinea però che nulla è ancora deciso, e che i rossoneri continuano ad essere in corsa. Ogni decisione verrà presa solo dopo l’Europeo. La cosa che appare certa è che il Manchester United considera Zirkzee il primo obiettivo per rinforzare il suo attacco. Una situazione che si fa sempre più spinosa per il Milan.