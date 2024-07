Ultim’ora Milan, è ufficiale: torna in rossonero

Il calciomercato estivo è iniziato ufficialmente ieri ed è tempo delle prime ufficialità per tutti i club.

I rossoneri nelle ultime sessioni di mercato estivo hanno ceduto in prestito diversi giocatori: partendo da Charles De Ketelaere, acquistato da poco a titolo definitivo dall’Atalanta, passando per Alexis Saelemaekers, per cui il Bologna ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto.

Insieme a loro era partito in prestito anche Luka Romero. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla sua situazione.

Romero torna al Milan: c’è l’ufficialità

Luka Romero ha terminato la sua avventura in prestito all’Almeria e torna ad essere un calciatore di proprietà del Milan.

A farlo sapere è la società spagnola tramite i propri canali ufficiali, spiegando che dopo il termine del periodo di prestito previsto, il classe 2004 torna in forza alla società rossonera. Adesso tocca al Milan: il club rossonero dovrà decidere che tipo di percorso imbastire per lui.

Luka Romero no continuará en la UD Almería después de que haya finalizado su periodo de cesión. El club agradece al futbolista el gran compromiso mostrado durante su etapa en Almería. ¡Mucha suerte en el futuro, Luka! 🤝💪 pic.twitter.com/JZ89EM11x7 — UD Almería (@U_D_Almeria) July 1, 2024

L’opzione più probabile è che saluti di nuovo Milano, magari in prestito, per continuare a “farsi le ossa” in qualche club che gli possa permettere di giocare con continuità durante l’intera stagione.