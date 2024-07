Ultim’ora Milan, il difensore ai saluti: accordo raggiunto per la cessione

I rossoneri piazzano il centrale, di ritorno dall’esperienza in prestito: per lui pronto il ritorno in patria, svelata la formula dell’affare.

Giorni di calciomercato per il Milan, impegnato a consegnare la nuova rosa a Paulo Fonseca quanto prima possibile. I rossoneri sono attivi nella ricerca del nuovo centravanti, ma non solo. Forte, infatti, anche il lavoro in uscita come dimostrato dall’affare dell’ultim’ora. Si tratta di Marco Pellegrino, per il quale è ormai tutto fatto per la cessione. Il difensore è pronto a salutare dopo una metà di stagione passata in prestito. Per lui pronto il ritorno in patria all’Indipendiente, svelata la formula dell’affare.

Milan, Pellegrino torna in Argentina: la formula dell’operazione

Il centrale argentino, come riferito da Gianluca Di Marzio sul proprio account X, lascerà il Milan in prestito. La nuova destinazione del centrale difensivo sarà l’Atletico Independiente, club del campionato argentino che lo ingaggerà per 12 mesi senza alcuna opzione di acquisto.

Definita un’altra cessione per il club meneghino, chiamato ora a sopperire alle partenze. Il classe 2002 avrà la possibilità di farsi le ossa dopo la difficile stagione passata a metà tra Milan e Salernitana – in prestito. Il Milan crede nelle potenzialità di Pellegrino, il ritorno in Argentina potrà giovare al difensore in ottica futura.