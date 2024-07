Ultim’ora Milan, Florenzi deve operarsi: Emerson Royal ad un passo

Ultim’ora Milan: Alessandro Florenzi si è infortunato al ginocchio nel match contro il Manchester City e deve operarsi. Il risultato degli esami

Un inizio di tournée da incubo per Alessandro Florenzi, costretto a lasciare il campo nel match contro il Manchester City dopo pochi minuti a causa di un infortunio al ginocchio.

Il terzino si è sottoposto oggi agli esami strumentali e alla valutazione specialistica e purtroppo l’esito non è positivo. L’ex Roma ha infatti riportato un “danno legamentoso e meniscale, con la conseguente necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico in artroscopia“.

Florenzi tornerà nei prossimi giorni in Italia per sottoporsi all’operazione. Non sono ancora noti i tempi di recupero, ma è probabile che siano davvero lunghi. E per questo adesso cambia il mercato.

Infortunio Florenzi, il Milan accelera per l’acquisto: affare ad un passo

L’infortunio di Florenzi costringe la società ad accelerare i tempi per quanto riguarda l’acquisto di Emerson Royal. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare sarebbe ad un passo.

Il brasiliano arriverebbe dal Tottenham per una cifra intorno ai 20 milioni.

Un acquisto che non convince a pieno i tifosi visto che l’ex Barcellona viene da anni complicati e in Premier League non è riuscito a crescere quanto ci si aspettava.

Il Milan però evidentemente ci crede ed è pronto a chiudere. Sarà il sostituto di Florenzi quindi, e a questo punto è anche difficile pensare alla cessione dell’ex Roma, dato in uscita da diverse fonti.

Vedremo se la società opterà anche per l’acquisto di un altro profilo come terzino – il vice Theo Hernandez designato è Alex Jimenez.