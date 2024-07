Ultim’ora Milan, l’annuncio UFFICIALE delude i tifosi: riguarda il mercato

Novità sul mercato del Milan, è arrivato un annuncio ufficiale su un giocatore che ha deluso i tifosi rossoneri, di seguito la notizia

Il Milan sta lavorando attentamente sul mercato in entrata e in uscita. Ufficialmente non ha ancora comprato nessuno, ma vuole regalare al nuovo allenatore, Paulo Fonseca, una squadra che possa essere competitiva nelle varie competizioni che dovrà giocare.

Il reparto che più sta avendo attenzioni è quello che riguarda l’attacco. Ibrahimovic con Moncada, infatti, vogliono portare a Milano due attaccanti. Il primo nome in pole position è quello di Alvaro Morata che a breve dovrà dare la risposta definitiva, mentre si lavora sul secondo nome. Ai rossoneri piace molto Abraham.

Agli inizi del mercato, però, la squadra rossonera lavorava su un altro obiettivo per rendere felici i propri tifosi. Il nome scelto era quello di Joshua Zirkzee,. La dirigenza del Diavolo era disposta a pagare la sua clausola, aveva anche il sì del giocatore, ma non aveva trovato l’accordo con il suo procuratore, in quanto, voleva una commissione vicino ai 15 milioni

Mercato Milan, ufficiale l’arrivo di Joshua Zirkzee al Manchester United

Joshua Zirkzee, obiettivo principale del mercato del Milan, ha ufficialmente accettato di vestire la maglia del Manchester United il prossimo anno. L’attaccante ha firmato un contratto quinquennale con scadenza fissata a giugno 2029. Di seguito riportati i dettagli dell’operazione

Gli inglesi hanno trovato l’accordo col Bologna sulla base di una valutazione superiore alla clausola da 40 milioni di euro, infatti, il trasferimento è stato concordato a 45 milioni di euro con la possibilità per lo United di pagare il cartellino in maniera dilazionata in tre anni.

Secondo il contratto precedente, il 40% di 37 milioni finiranno nelle casse del Bayern Monaco, circa 15 milioni di euro. I rossoblù riceveranno invece 30 milioni per l’olandese, calciatore comprato a otto solamente due anni fa.