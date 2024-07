Ultim’ora Milan, nuovo nome per il centrocampo: arriva dalla Liga

I rossoneri attivi su diversi fronti per il mercato in entrata, il nuovo obiettivo proviene dal campionato spagnolo

Un solo acquisto, fino a questo momento, per il Milan: i rossoneri infatti hanno accolto soltanto il capitano della Nazionale spagnola, campione d’Europa ad Euro 2024, Alvaro Morata che andrà a raccogliere l’eredità di Olivier Giroud al centro dell’attacco.

Tuttavia la dirigenza è attiva su più fronti per integrare la rosa a 360°: uno dei reparti che necessita di maggiori interventi è senza dubbio il centrocampo. Nella scorsa annata, caratterizzata dalla prolungata assenza di Ismael Bennacer, il faro del reparto, i diversi elementi a disposizione sono andati spesso in difficoltà in termini di prestazioni e continuità.

Reijnders sicuramente il migliore, il resto però ha lasciato a desiderare e non è un caso che qualcuno, come Adli, potrebbe essere sacrificato in presenza di cifre in linea con quanto richiesto dalla società.

La dirigenza quindi sta cercando un centrocampista per integrare il reparto, l’obiettivo numero uno è il francese Fofana ma potrebbe esserci un nuovo elemento in grado di catturare l’interesse del club, a maggior ragione in caso di mancato arrivo del centrocampista del Monaco.

Milan, fari puntati su Javi Guerra

Come riportato dal giornalista Orazio Accomando su X, il Milan avrebbe avviato un sondaggio anche per il centrocampista spagnolo. Al momento la situazione è ancora in fase di avvio con il club che si è limitato a capire la fattibilità dell’operazione con il club e con l’entourage del calciatore, accostato anche al Napoli di Antonio Conte nelle scorse settimane, voci a cui non ha fatto seguito alcuna offerta ufficiale.

Il Milan già a gennaio si era dimostrato interessato al calciatore ma la trattativa non era stata posta in essere a causa della volontà, del Valencia, di privarsi a stagione in corso del centrocampista classe 2001 che nella scorsa annata ha messo a referto ben 4 gol in 36 presenze affermandosi come uno dei titolari della squadra allenata da Ruben Baraja.

L’interessamento allo spagnolo fa seguito al vero e proprio braccio di ferro creatosi tra i rossoneri ed il Monaco per l’arrivo di Youssouf Fofana, da tempo obiettivo numero uno per il centrocampo. Il calciatore avrebbe accettato il trasferimento al Milan ma la distanza tra i club è notevole con i rossoneri che sarebbero fermi ad un’offerta di circa 15 milioni di euro mentre i francesi vorrebbero quasi il doppio per privarsi del centrocampista, protagonista con la Nazionale francese ad Euro 2024.