Ultim’ora Milan, piomba un’italiana sull’attaccante: la notizia

Sul giocatore adesso c’è anche una squadra italiana che vorrebbe l’attaccante in rosa. Il Milan dovrà pensare al suo futuro.

Il calciomercato del Milan sta prendendo una piega che forse non ci si aspettava. Una delle priorità assolute era quella di un nuovo numero nove che riuscisse a prendere in mano l’eredità di Olivier Giroud. La trattativa per Joshua Zrikzee, considerato l’obiettivo numero uno per l’attacco, ora però ha subito una brusca frenata. Gli altri nomi non convincono il Diavolo che ora però continua ad attenzionare altri giocatori, come ad esempio la chiusura ormai vicina per Emerson Royal.

Il Milan quindi non ha ancora trovato una soluzione per l’attacco e sembra essere ancora lontana la quadra. Non viene invece preso in considerazione l’attaccante rossonero, che ha fatto ritorno a Milano dopo l’ultimo prestito, Lorenzo Colombo. Assieme a Luka Jovic rimangono, al momento, le uniche punte di ruolo e il Milan non vuole puntare in modo forte sui due giocatori come possibili titolari. Per il giocatore italiano ora c’è anche la probabilità di un nuovo addio; c’è una nuova squadra su di lui.

Milan, Colombo ancora fuori dall’orbita rossonera?

Il Milan sembra non avere ancora l’intenzione di puntare sul proprio talento di casa. Lorenzo Colombo, al Milan sin dalle giovanili, ha avuto solamente degli sprazzi in Prima squadra con poche occasioni. Poi tanti giri e prestiti utili a farlo crescere ma dopo le esperienze in squadre di medio bassa classifica come Cremonese, Spal, Lecce e Monza il suo giro di prestiti potrebbe continuare ancora.

Adesso 22enne Colombo ha fatto il suo ritorno alla base, con un contratto fino al 2028, ma per lui c’è l’ombra di un altro addio. Come riportato da Sky Sport oggi infatti sul giocatore italiano ci sarebbe ora l’interesse dell’Empoli che lo piazza in cima alla lista delle preferenze per il proprio reparto offensivo.

Molti effettivi del club toscano diranno addio alla squadra e il nome di Colombo ora è più forte. L’attaccante rossonero nell’ultima stagione al Monza ha messo a segno quattro reti ma sono state diverse le buone prestazioni fornite per la squadra. Il Milan dunque dovrà capire cosa fare con il classe 2002 di Vimercate. Tenerlo in squadra per rafforzare un reparto scarno, e dargli delle chance dalla panchina, oppure continuare con la sua crescita fuori casa in altre squadre del campionato italiano. Intanto, attendendo il futuro del nuovo numero nove, le prossime settimane per lui potrebbero essere decisive.