Via dal Milan per 50 milioni, la possibilità è concreta

Il Milan non vuole cedere nessuno, ma il calciatore potrebbe spingere per andar via. I rossoneri incasserebbero una grossa somma

Luglio è iniziato da pochi giorni ma il mercato del Milan continua a non decollare. E c’è un rischio molto concreto che l’affare Zirkzee possa definitivamente sfumare.

La sensazione è che la situazione si possa sbloccare dopo l’Europeo.

Fra gli obiettivi concreti, oltre all’olandese, ci sono anche Fofana del Monaco e Alvaro Morata, entrambi però ancora impegnati in Germania. Si affronteranno martedì in semifinale.

Tutti e due decideranno il loro futuro solo dopo il torneo, come è giusto che sia. Milan in attesa quindi, e lo sono anche i tifosi. Che, fra le altre cose, temono sempre una cessione importante.

Theo Hernandez continua a stupire l’Europa così come il connazionale Maignan, i due indiziati per una possibile cessione – a causa della loro situazione contrattuale.

Attenzione però anche a possibili cessioni “secondarie” che possano comunque permettere alla società di incassare una buona somma. Si è parlato di Thiaw in direzione di Newcastle, così come di Tomori.

Ma la vera grossa cessione potrebbe essere un’altra.

Il Milan come sempre non ha mai chiuso definitivamente le porte alle cessioni. Il diktat è molto semplice: non vogliamo cedere nessuno ma tutte le offerte importanti e serie verranno valutate, come è stato per Tonali un anno fa.

Il discorso è quindi applicabile a tutti i calciatori della rosa. Ancor di più se il calciatore in questione ha anche una clausola rescissoria.

Il riferimento è chiaramente a Ismael Bennacer, che può essere acquistato da qualsiasi club per 50 milioni. E c’è un’ipotesi che sta prendendo sempre più piede.

Sul centrocampista algerino si è manifestato l’interesse di qualche club arabo, in particolare l’Al-Ittihad che potrebbe diventare presto la nuova squadra di Stefano Pioli.

Per adesso, però, nulla di concreto. A confermarlo è anche Ben Jacobs, giornalista di TalkSport, che sul proprio profilo X ha fatto sapere che Bennacer sarebbe aperto ad una pista araba.

Non una richiesta di cessione, né una volontà ferma di andare via. Tutt’altro.

Secondo il giornalista inglese, l’ex Empoli è contento al Milan e sarebbe felice di restarci se non si dovesse raggiungere un accordo che renderebbe soddisfatte tutte le parti in causa.

Insomma, la situazione è più che chiara. Bennacer non vuole andar via ma valuterà ogni tipo di proposta, soprattutto se dovessero essere “indecenti”. Da non sottovalutare anche il ruolo di Pioli, che potrebbe provare a convincerlo.

Understand Ismaël Bennacer is open to a Saudi move and has an active buyout clause in his Milan contract.

Content to stay at Milan if a deal is not agreed that suits all parties, but there is a realistic chance he departs this summer.🇸🇦 pic.twitter.com/35UIyWpmIk

— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 6, 2024