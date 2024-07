Via dal Milan per approdare in Ligue 1: il giocatore ha l’interesse del club

Il calciomercato del Milan avanza tra rumors in entrata e in uscita. Ora un giocatore rossonero ha l’interesse di un club francese.

Questa notte il Milan affronterà il Manchester City in America. La squadra di Paulo Fonseca è pronta a scendere in campo con l’obiettivo di vincere questo match. Si avvicina anche l’inizio del prossimo campionato di Serie A ed entro poche settimane il Diavolo vorrà avere a disposizione la propria rosa al completo, nuovi acquisti compresi. Gli affari in entrata però ora sono più complicati e il club di Milano deve stringere il cerchio per concretizzare le trattative.

Ora però ci sono anche diverse voci per quanto riguarda il calciomercato in uscita del Milan. Il club rossonero difatti potrebbe lasciar partire qualche volto per incassare e dare forza al mercato in entrata, si parlava infatti di Adli, Thiaw e Bennacer lontani da Milano. Ora è Yunus Musah però, che a sorpresa, viene messo sulla soglia di casa Milan per approdare in Ligue 1 dove un club francese avrebbe chiesto informazioni per lui. La risposta del club rossonero però, su di lui, sembra essere chiara; la notizia.

Il Lione vuole Musah ma il Milan alza il muro per l’americano

Yunus Musah è arrivato dal Valencia in occasione dello scorso mercato estivo. Il centrocampista però non ha mai trovato tantissimo spazio nell’ex Milan di Pioli e anche ora non sembra essere del tutto al centro del progetto di Fonseca. Quando chiamato in causa, però, l’americano ha sempre dato tutto e non ha mai deluso. Motivo per il quale il Milan vorrebbe tenerlo come jolly, a gara in corso soprattutto ma anche per la sua estrema duttilità in campo.

Secondo quanto riporta oggi Footmercato il Lione vorrebbe Musah ed il club francese ha chiesto informazioni al Milan per il centrocampista. Il classe 2002 però è bloccato dato che la dirigenza ha alzato il muro e non vorrebbe cedere il giocatore. Capace di ricoprire diversi ruoli Yunus Musah è un’ottima pedina a tutto campo ma al club rossonero il suo impiego potrebbe tornare utile soprattutto in vista delle tante competizioni da svolgere.

Anche il Napoli aveva messo gli occhi sul giocatore in precedenza e la sua valutazione di circa 25 milioni di euro potrebbe anche essere un’entrata comoda per il Milan. Però a quanto pare il futuro dello statunitense sarà ancora in Serie A e ancora in rossonero dove potrà godere ancora di un lungo contratto, in scadenza nel 2028.