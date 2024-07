Visite mediche e firma, il Milan si prepara ad accogliere Morata: i dettagli

Fatta per Morata al Milan, la svolta definitiva dopo la finale dell’Europeo. L’attaccante ha detto sì e sono già in programma le visite mediche

Il Milan ha scelto Alvaro Morata per l’attacco del prossimo anno. Dopo aver inseguito per tanto tempo Zirkzee, saltato a causa delle alte commissioni richieste dal suo procuratore, i rossoneri si sono fiondati sull’attaccante della Spagna.

Che domenica sera giocherà la finale dell’Europeo contro l’Inghilterra ed è totalmente concentrato su quella partita.

Intanto però arrivano notizie positive in merito alla riuscita di questa trattativa. Vi abbiamo raccontato in esclusiva pochi giorni fa che l’operazione Morata era praticamente chiusa, con la promessa dell’ex Juventus di dare una risposta definitiva (e positiva) dopo la fine dell’Europeo.

Risposta che, stando alle ultime indiscrezioni, sembra essere già arrivata.

Orazio Accomando, giornalista di DAZN, scrive su X che il giocatore ha già detto sì al Milan. E addirittura c’è chi parla di visite mediche già programmate.

Di seguito tutti i dettagli.

Morata al Milan, da lunedì la svolta: programmate le visite mediche

Morata è quindi sempre più vicino al Milan. A meno di clamorosi colpi di scena e ribaltoni, l’attaccante sarà il nuovo numero 9 dei rossoneri.

32 anni ad ottobre, ha dimostrato in questo Europeo di essere ancora uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

Centravanti completo, in grado di fare reparto da solo e di supportare la squadra nella manovra. Il Milan lo ha scelto perché in linea con le idee di gioco di Fonseca, che nella conferenza stampa di presentazione è stato molto chiaro sulle caratteristiche.

“Vogliamo essere una squadra aggressiva, che gioca lontano dalla propria porta, e che schiaccia l’avversario: ci serve un centravanti forte che sa essere determinante negli ultimi 30 metri“, le dichiarazioni del nuovo mister.

Un identikit che corrisponde a quello di Morata, in grado di essere decisivo sia negli spazi aperti che in quelli stretti.

La trattativa, come detto, sta per essere finalizzata.

L’attaccante giocherà la finale di Euro 2024 domenica contro l’Inghilterra, dopodiché nella giornata di lunedì è prevista la risposta definitiva.

Che, ribadiamo, a meno di colpi di scena al momento inaspettati, sarà positiva.

Tutto poi in pochissimo tempo, così da permettere al calciatore di andare in vacanza dopo questa lunghissima stagione: martedì o mercoledì le visite mediche e la firma, poi il ritorno a Milano dopo due settimane.

Ripetiamo le cifre: il Milan pagherà 13 milioni di clausola rescissoria all’Atletico Madrid, il giocatore ha accettato un contratto di tre anni a 5,5 milioni.

La domanda che ogni tifoso si fa adesso è: basterà il solo Morata? Forse no, ed è per questo che la società continua a lavorare anche per un altro attaccante.