Zirkzee-Milan, il club ha un piano: l’indiscrezione

Il Milan avrebbe un’idea precisa su cosa fare con Joshua Zirkzee sul calciomercato. La notizia arriva dal noto giornalista.

Il calciomercato del Milan non sembra essere ancora del tutto partito perchè ogni parola viene riportata solo al reparto offensivo rossonero e alla prossima punta rossonera. L’addio di Olivier Giroud si sta facendo sentire dato che il Diavolo sta facendo una grande fatica nel trovare il nuovo numero nove rossonero. Sembra essere tutto in fase di stallo e il club dovrà per forza trovare una soluzione dato che ora si seguono anche altri profili diversi da quello di Joshua Zirkzee.

L’attaccante olandese è l’obiettivo principale del Milan, ma ci sono altri nomi adesso dopo la brusca frenata per il giocatore del Bologna. Alvaro Morata è un nome che torna di moda, il Milan sembra che voglia provarci in modo concreto e a quanto pare un colpo può non escludere l’altro se con le cifre giuste. Dopo questi blocchi quindi il Milan potrebbe presto arrivare ad una soluzione. Però il desiderio del club è uno solo e le parole del giornalista Niccolò Ceccarini a Radio24 sono chiare.

Milan, Zirkzee ad ogni costo? Le parole del giornalista

A quanto pare il Milan non vuole assolutamente mollare la presa sull’attaccante Joshua Zirkzee. Il giocatore olandese sembrava ormai più che prossimo al trasferimento in rossonero ma le altissime commissioni chieste dal suo agente hanno frenato tutto d’improvviso tra le parti. Così siamo giunti a giorni di stallo tra il club e l’entourage del giocatore. Come riporta il giornalista Niccolò Ceccarini a Radio24 nel corso di Tutti Convocati però il Milan ha un’idea chiara, le sue parole:

Il Milan cercherà di aspettare Zirkzee fino all’ultimo, ma nel frattempo ovviamente cercano altre opportunità per non restare senza un piano B.

Il Milan vuole a tutti i costi il talento olandese, però occhio alla beffa di rimanere senza appunto un piano B. Questo piano B ora sembra essere Alvaro Morata, anche se l’affare appare nettamente in salita per costi e volontà del giocatore, ma il club intanto vuole cercare di puntare tutto sul giocatore che nella passata stagione ha incantato tutti a Bologna.

Dunque nei prossimi giorni si spera che la trattativa si possa sbloccare per avere in rosa un centravanti dall’estro elevato e con la giocata sempre pronta. La dirigenza rossonera rimane vigile su possibili colpi di scena per portare a Milanello un nuovo numero nove giovane o d’esperienza.