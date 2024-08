Addio Milan, il centrocampista è sempre più lontano: un club di A lo punta

Il mercato del Milan non è ancora terminato, soprattutto per quanto riguarda le uscite: un esubero può lasciare subito Milanello.

La nuova stagione di Serie A è ormai cominciata: i rossoneri hanno inaugurato il cammino in Campionato lo scorso weekend con un pareggio casalingo, contro il Torino, rimontando il doppio svantaggio. Nella seconda giornata, per il Milan è arrivata la prima sconfitta di questo Campionato, in trasferta, contro il Parma: la squadra rossonera è uscita dal Tardini con zero punti, a causa della sconfitta per 2 a 1 contro la neo promossa Parma.

Mentre la stagione è già cominciata da ormai una settimana, la sessione estiva di calciomercato è ancora aperta, almeno fino alle mezzanotte del 30 di agosto: i club hanno tempo fino a quel momento di depositare gli ultimi contratti e ufficializzare i colpi, sia in entrata che in uscita. A tal proposito, il Milan ha già fatto un buon mercato in entrata, ma non è escluso qualche nuovo innesto, a discapito di qualche partenza in mezzo al campo, soprattutto di quei giocatori che non rientrano nei piani del nuovo Milan targato Paulo Fonseca.

Mercato Milan, Adli verso i saluti: un club di A è interessato

Uno dei giocatori in partenza della rosa rossonera è Yacine Adli, centrocampista francese arrivato a Milano nell’estate del 2022: nella prima stagione in rossonero, Adli ha trovato solo una presenza con Stefano Pioli, mentre nella stagione successiva l’ex tecnico rossonero lo ha utilizzato maggiormente. Paulo Fonseca, però, è stato abbastanza chiaro nei suoi confronti: Adli non rientra nel progetto rossonero, tanto che nelle prime due giornate di Campionato non è stato nemmeno convocato dal tecnico portoghese.

Il centrocampista francese è stato sondato da club di Premier League ma anche da club arabi; nelle ultime ore, però, si è fatto avanti un club di Serie A, la Fiorentina allenata da Palladino: come riportato da Firenzeviola.it, la Fiorentina si è interessata ad Adli, soprattutto dopo la partenza di Nico Gonzalez. Il club Viola si è mostrata interessata al francese e questa settimana può essere decisiva per l’affondo decisivo.

Il Milan vorrebbe cederlo definitivamente per una cifra che si aggira attorno ai 15 milioni di euro, ma potrebbe pensare anche di cederlo con una formula di prestito e obbligo di riscatto. Sicuramente la Fiorentina ha bisogno di rinforzi dopo la cessione dell’argentino, e Adli potrebbe portare tecnica in mezzo al campo della squadra viola.