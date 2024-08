Annuncio inaspettato: Milan, salta l’affare

L’affare per il Milan è saltato: arriva l’annuncio a sorpresa, il club si è tirato indietro. Tutti i dettagli

Sono le ore finali del calciomercato e il Milan è fra le squadre più attive. C’è attesa per il via libera definitivo allo scambio fra Saelemaekers e Abraham con la Roma: si cerca l’intesa totale anche sui rispettivi contratti prima del sì.

Nel frattempo però i rossoneri sono attivissimi anche sul fronte cessioni: oggi è arrivata l’ufficialità del passaggio in prestito di Adli alla Fiorentina, che si aggiunge a Kalulu alla Juventus e Pobega al Bologna.

All’appello mancano ancora Origi e Ballo-Touré, che proprio non riescono a trovare nuove sistemazioni.

C’è anche la possibilità di un’uscita di Bennacer: questo consentirebbe al Milan di liberare uno slot e fare un’altra operazione in entrata, come ad esempio Manu Koné – un’altra trattativa con anche la Roma coinvolta.

L’algerino sembrava diretto verso l’Arabia ma l’annuncio arrivato in queste ore spiazza completamente tutti.

Bennacer, niente Arabia? Arriva l’annuncio dell’Al-Qadsiah

Una delle squadre più interessate a Bennacer è l’Al-Qadsiah, la stessa squadra che ha provato a strappare Dybala alla Roma la scorsa settimana. A quanto pare, però, non se ne farà nulla.

Gianluca Di Marzio, sul proprio sito ufficiale, ha riportato le dichiarazioni di un dirigente del club arabo che ha spiegato: “Abbiamo già occupato gli otto posti per gli stranieri sopra i 21 anni, quindi non stiamo lavorando per Bennacer”.

Il campionato arabo ha infatti dei limiti per quanto riguarda i giocatori stranieri: c’è un massimo di dieci, ma solo 8 over 23 – non c’è limite, invece, per gli U23.

Nelle ultime ore la società ha tesserato Puertas, che ha così occupato l’ultimo slot disponibile (che era quello destinato a Dybala).

Niente da fare quindi per Bennacer, e a questo punto si alzano le probabilità di una permanenza in rossonero. Il tempo per una doppia operazione di questa portata è sempre meno, anche perché il Milan dovrebbe poi prendere un sostituto.

In queste ore, oltre a Koné, si è parlato anche di un possibile rilancio per Adrien Rabiot, contattato già a inizio estate. Senza l’uscita dell’ex Empoli però non si può fare.

Domani i rossoneri accoglieranno Silvano Vos, preso dall’Ajax per 5 milioni; dopodiché si proverà a chiudere l’affare per mettere Abraham a disposizione di Fonseca. Lo scambio con Saelemaekers è ben avviato e siamo vicini alla conclusione.