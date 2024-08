Bennacer in Arabia, nuovi contatti: il Milan ha già pronto il sostituto

Dopo l’arrivo di Fofana, arrivato a rimpolpare un centrocampo “leggero”, Bennacer è pronto ad andare in Arabia: Ibrahimovic ha già pronto il sostituto

Dopo l’addio di Pioli, il Milan ha deciso di virare su Paulo Fonseca, convinti delle capacità del tecnico portoghese di trarre il massimo dalla rosa a sua disposizione. Dopo un inizio in cui ha incontrato molta freddezza dal popolo rossonero, il buon precampionato del Milan ha riacceso l’entusiasmo nella Milano del diavolo, che ha risposto con un sold out alla prima a San Siro con il Torino.

L’esordio stagionale non è stato dei migliori, evidenziando molte delle lacune che la squadra presentava anche durante l’ultima fase del ciclo Pioli. In particolare, a destare preoccupazioni è stato il centrocampo, apparso incapace di fare filtro e di attuare coi giusti tempi il pressing ultra offensivo che vuole Fonseca.

Per ovviare a questo problema, il Milan ha chiuso per Fofana, centrocampista di quantità e qualità, tra i migliori della scorsa Ligue 1 per palloni recuperati nella metà campo avversaria. L’arrivo del francese potrebbe togliere spazio a Ismael Bennacer, mai tornato ai suoi livelli dopo il brutto infortunio dello scorso anno. Sull’algerino sirene dall’Arabia: in caso di addio, Ibra ha già pronto il sostituto.

Milan, per Manu Konè concorrenza dall’Italia

Secondo Gianluca Di Marzio infatti, alcuni club arabi sarebbero interessati a Bennacer. Il Milan dal canto suo non sembra voler porre veti sulla cessione e sarebbe pronto a sedersi ad un tavolo per trattare l’eventuale cessione dell’algerino. L’ex Empoli infatti non è mai riuscito a ritrovare il top della forma dopo la lesione alla cartilagine del ginocchio destro e non sarebbe più centrale nel progetto.

Bennacer ha un contratto valido fino al 30 giugno 2027 e ha una clausola nel contratto da 50 milioni di euro, cifra che farebbe molto comodo alle casse rossonere. In caso di partenza del centrocampista, il mercato del Milan non sarebbe chiuso.

Ibrahimovic ha infatti individuato in Manu Konè il profilo ideale per completare il centrocampo rossonero. Francese ma di origine ivoriane, Konè gioca in Bundesliga, nel Borussia Moechengladbach e ha un contratto in scadenza a giugno 2026. Per il centrocampista francese saranno necessari almeno 25 milioni di euro, cifra al momento proibitiva dato l’acquisto di Fofana.

Manu Koné porterebbe caratteristiche uniche nel centrocampo rossonero, soprattutto in termini di dinamismo, strappo palla al piede e capacità di riempire l’area di rigore, formando un centrocampo qualitativo e quantitativo di alto livello con Rejinders e Fofana. Sul centrocampista della nazionale olimpica francese però ci sarebbe anche la Roma di De Rossi.