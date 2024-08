Calciomercato Milan, affare in chiusura: si attende il via libera del giocatore

La trattativa è agli sgoccioli: il Milan si prepara a dire addio al giocatore. Si attende solo il via libera del diretto interessato.

Il Milan si sta dimostrando come una delle squadre più attive sul mercato per quanto riguarda il campionato di Serie A. La società rossonera ha messo in atto una strategia ben precisa, andando a colmare alcune lacune nei reparti di difesa e attacco. La dirigenza è intervenuta con decisione, andando a sbrogliare alcuni nodi grazie agli acquisti di Morata, Pavlovic ed Emerson Royal. Per completare il quadro del mercato rossonero, al Milan manca ancora un tassello, forse quello più delicato in quanto si tratta della zona più nevralgica del campo.

Dopo aver archiviato l’operazione Emerson Royal, ora il Milan ha incentrato le proprie forze su Youssouf Fofana del Monaco, ritenuto come il principale obiettivo per il centrocampo. Nel frattempo, il Milan si sta muovendo anche sul fronte delle uscite. In questo senso, la società rossonera a stretto giro dovrebbe formalizzare la cessione di Pierre Kalulu alla Juventus. Manca solo un ultimo dettaglio per far sì che la trattativa vada definitivamente in porto.

Kalulu alla Juventus: cosa manca per la chiusura della trattativa?

Pierre Kalulu sarà un nuovo calciatore della Juventus di Thiago Motta. La trattativa sarebbe arrivata ormai al punto della chiusura, con la Vecchia Signora che avrebbe già da giorni trovato l’accordo con il Milan per il trasferimento del difensore francese.

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, per la conclusione della trattativa mancherebbe la decisione definitiva di Pierre Kalulu. Salvo inaspettati colpi di scena, quello del difensore francese sarà un sì. Via libera che di conseguenza lo porterà a sottoporsi alle consuete visite mediche e alla firma del nuovo contratto.

Pierre Kalulu avrebbe raggiunto con la Juventus un’intesa sulla base di un ingaggio da 2,4 milioni a stagione fino al 2029. Mentre l’accordo tra i club sarebbe stato pattuito sotto forma di un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 14. Nell’operazione sarebbe stato incluso anche un bonus di ulteriori 3 milioni e il 10% sulla futura rivendita. Quindi, nel complesso l’operazione dovrebbe costare ai bianconeri 20,5 milioni.

Dunque, sembra essere ormai tutto definito, si attende solo l’ok di Pierre Kalulu per chiudere definitivamente il discorso. Il difensore classe 2000 si è preso un breve tempo per riflettere, ma si va verso la chiusura dell’affare. La fumata bianca dovrebbe arrivare a breve.

La Juventus ha deciso di puntare forte sulle qualità di Kalulu sopratutto per la sua duttilità tattica. Infatti, il francese può ricoprire più ruoli in difesa: centrale, terzino destro e braccetto di una difesa a tre. Pierre Kalulu è il profilo giusto per la Juventus targata Thiago Motta, il quale di fatto stravede per i giocatori capaci di interpretare più ruoli.