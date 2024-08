Calciomercato Milan, annuncio netto su Leao: la notizia è di pochi minuti fa

Calciomercato Milan, arriva l’annuncio sul futuro di Rafael Leao: la notizia è di pochi minuti fa.

Rafa Leao e il Milan sono insieme da ormai 6 stagioni: una vita calcistica. L’esterno portoghese è cresciuto moltissimo sul piano tecnico, sul lato atletico e soprattutto da leader. Il numero 10 si è preso il Milan grazie alle sue “surfate” lungo l’out di sinistra che lo hanno reso tra i migliori e più pericolosi in Europa. Voluto da tutti ma mai concesso a nessuno, la società finora è stata chiara e categorica.

Nel calcio, però, alcune cose cambiano in fretta e le decisioni societarie possono comportare anche dei sacrifici pur di alimentare lo sviluppo del club, prima ancora di quello dei singoli all’interno, nello specifico, dell’ambiente rossonero. Almeno fin quando la società rossonera gli darà piena fiducia e l’opportunità di rappresentare il Milan, Leao sarà ben lieto di continuare a rendersi utile alla causa poiché il calciatore non ha mai manifestato mal di pancia grazie anche al rilancio dei rossoneri in Italia ed in Europa dopo un decennio costellato da fallimenti.

Alla vigilia di Parma-Milan, match valevole per la seconda giornata di Serie A, Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni nella consueta conferenza stampa pre-partita introducendo la voglia di riscatto dopo il pareggio in extremis col Torino ed ha toccato il tema Leao, e sul piano tecnico-tattico e su quello legato al calciomercato.

Milan news, futuro Rafael Leao: arriva il chiarimento definitivo di Paulo Fonseca

L’allenatore del Milan ha svelato alcuni particolari riguardo al match di domani contro il Parma, squadra in salute dopo il debutto con un pareggio contro la Fiorentina. L’ex Roma ha svelato chi giocherà in avanti dato l’infortunio di Morata ed ha chiarito la questione Leao, apparso ancora non al top della forma.

Le parole di Fonseca su Leao sono state chiare e categoriche: “In certi momenti, soprattutto quando la palla è dalla parte opposta dal suo lato, deve avvicinarsi di più alla porta. Per quanto riguarda le voci di mercato è fondamentale per noi: il nostro dirigente (Furlani, n.d.r) è stato molto chiaro”.

Indicazioni tattiche che prima ancora del riferimento alle parole di Furlani, hanno lasciato trasparire tutta l’importanza di un giocatore come Leao all’interno del Milan. La sua avventura al Milan non è ancora finita e l’ex Lille dopo 211 presenze con il Diavolo impreziosite da 58 gol e 50 assist, non ha affatto voglia di fermarsi.