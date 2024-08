Calciomercato Milan, bomba dall’Inghilterra: resta vivo l’obiettivo dalla Premier

Clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra riguardo il mercato del Milan. I Rossoneri non mollano l’obiettivo dalla Premier League.

Si avvicina sempre di più la fine della sessione estiva di calciomercato, che ha senza dubbio visto un Milan in grande spolvero. Il Diavolo è stato tra i club italiani più attivi e sono stati diversi i colpi messi a segno dalla dirigenza rossonera. L’obiettivo è ovviamente quello di tornare quanto prima a fare la voce grossa in Serie A con Paulo Fonseca che avrà il compito di far adattare nel minor tempo possibile i nuovi arrivi, cercando di trovare anche le prime vittorie ufficiali.

Gli acquisti sono già stati molti, ma non è escluso un ultimo coup de theatre. In una recente intervista Zlatan Ibrahimovic ha sottolineando che il mercato è chiuso solo quando lo decide lui ed è anche per questo motivo che i tifosi rossoneri possono ancora sognare. Il centrocampo è il reparto nel quale si potrebbe intervenire e proprio in questi ultimi minuti sembrerebbe essere tornato di moda il nome di un vecchio pallino rossonero: quello di Carney Chukwuemeka del Chelsea.

Dall’Inghilterra sono sicuro: Milan ancora su Chukwuemeka

Secondo quanto riportato dal giornalista inglese Simon Phillips, intervenuto su Talks Chelsea, il futuro del centrocampista inglese classe 2003 potrebbe ancora colorarsi di rossonero. Il Milan, infatti, sembrerebbe ancora interessato al giocatore e il Chelsea, che in questi ultimi giorni di mercato dovrà piazzare diversi esuberi, starebbe spingendo per un suo addio. L’interesse dei Rossoneri potrebbe, perciò, essere un assist perfetto per i Blues.

Nelle prossime ore i due club potrebbero provare ad imbastire una trattativa, con la dirigenza rossonera che potrebbe approfittare della necessità di vendere degli inglesi per strappare Chukwuemeka ad un prezzo di sconto e magari anche con una formula favorevole. Al momento non sembra esserci una vera e propria trattativa, ma nei prossimi giorni qualcosa potrebbe muoversi.

Intanto la squadra sarà impegnata al Tardini contro il Parma per la seconda giornata di campionato. Dopo il pareggio amaro (di certo non per come si era messa la gara) contro il Torino, i tre punti dovranno essere quasi obbligatori per non rischiare di trovarsi indietro rispetto alle avversarie dopo appena 180 minuti di Serie A. La sfida contro gli emiliani permetterà, inoltre, di vedere all’opera i nuovi arrivati (fatta eccezione per Alvaro Morata) che faranno il loro debutto ufficiale in rossonero.