Calciomercato Milan, cambia tutto per il centrocampo: già presentata l’offerta

Svolta inattesa per quanto riguarda il Milan e il prossimo colpo a centrocampo. Già fatta l’offerta per il nuovo obiettivo della dirigenza.

Mentre il Milan di Paulo Fonseca inizia a carburare grazie alle prime amichevoli negli Stati Uniti contro Manchester City e Real Madrid (entrambe vinte con prestazione convincenti), la dirigenza continua a lavorare per migliorare l’organico. Dopo gli arrivi di Alvaro Morata in attacco e di Strahinja Pavlovic in difesa, ora i principali obiettivi sono quelli di un terzino destro (con Emerson Royal sempre più vicino) e di un colpo a centrocampo.

Il nome senza dubbio più vociferato è quello di Youssouf Fofana. Il giocatore ha da tempo dato la sua disponibilità al trasferimento in rossonero, ma l’ampia distanza con il Monaco rischia di far sfumare tutto. Per questo motivo la dirigenza sta visionando anche altri profili e dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione, con il Milan che avrebbe già presentato un’offerta per quello che sembra essere il nuovo vero obiettivo del club.

Il Milan piomba su Cardoso: offerta da 20 milioni di euro

La notizia dell’ultima ora è senza dubbio quella riportata dal quotidiano spagnolo Cope Siviglia, che vede protagonista il classe 2001 Johnny Cardoso. Il giovane statunitense del Betis Siviglia sta facendo parlare molto bene di sé in Spagna e diversi top club lo avrebbero messo nel mirino, con il Betis pronto a cederlo per fare cassa. Nella lista sembrerebbe esserci anche il Milan, che secondo il portale spagnolo avrebbe addirittura già provato ad affondare il colpo con un’offerta da 20 milioni di euro.

Il Diavolo vorrebbe, dunque, portare in rossonero un altro americano che ha già dimostrato di poter uno dei prossimi gioielli a stelle e strisce. Si tratta di un vero e proprio jolly del centrocampo, abile sia davanti alla difesa che in una zona più avanzata. Un altro fattore che può incidere è poi di certo il suo passaporto italiano, che permetterebbe al Milan di non andare ad occupare nessun slot per gli extra-comunitari.

Il club rossonero sembra, quindi, essere entrato di prepotenza nella corsa a Cardoso e nei prossimi giorni potrebbero arrivare sicuramente ulteriori novità. Il suo arrivo escluderebbe ovviamente quello di Fofana, per il quale si stanno avendo parecchie difficoltà a trovare un accordo con il Monaco. Al momento è ancora tutto in gioco, ma il Milan sta sicuramente confermando di volter portare avanti questo progetto tutto americano.