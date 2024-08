Calciomercato Milan, cambia tutto per Pobega: sta accadendo in queste ore

Novità per quanto riguarda il futuro di Tommaso Pobega. Nelle prossime ore tutto potrebbe cambiare per il centrocampista del Milan.

Non è sicuramente stato un debutto da sogno quello del Milan di Paulo Fonseca. A San Siro i Rossoneri hanno impattato per 2-2 contro il Torino di Paolo Vanoli, sfiorando una clamorosa sconfitta interna evitata solo per una reazione d’orgoglio negli ultimi minuti. In vista della seconda di campionato, dove il Diavolo sarà ospite del neopromosso Parma, è attesa una prova più convincente da parte della squadra che in questi giorni dovrà mettersi al lavoro per farsi trovare pronta.

A lavorare sodo sarà ovviamente anche la dirigenza rossonera che in settimana cercherà di risolvere gli ultimi problemi, provando a piazzare gli esuberi che non rientrano nel progetto e magari regalando a Fonseca e ai tifosi qualche ultimo colpo. Tra le situazioni più delicate, per quanto riguarda il mercato in uscita, c’è senza dubbio quella legata a Tommaso Pobega per il qualche si sta cercando una nuova sistemazione. Negli scorsi giorni il Genoa sembrava essere in pole position, ma ora potrebbe esserci una svolta.

Addio Pobega: si raffredda la pista che porta al Genoa

Il club ligure, protagonista lo scorso sabato di un’ottima prestazione contro i campioni in carica dell’Inter che è valsa un prezioso pareggio, sono alla ricerca di un centrocampista e l’ex Torino sembrava poter fare al caso giusto. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, ora in cima alla lista dei Rossoblù ci sarebbe Fabio Miretti, che in queste ore starebbe pensando al trasferimento visto il poco spazio alla Juventus.

È chiaro che nel caso in cui il centrocampista bianconero dovesse accettare la proposta del Genoa, si raffredderebbe considerevolmente l’ipotesi Pobega con il Milan che dovrebbe cercare altri club interessati. I prossimi giorni saranno decisivi, ma al momento il nome di Miretti sembra aver decisamente scavalcato quello di Pobega.

Non una buona notizia per il Milan che in queste ultime settimane di mercato proverà ad arrivare ad una quadra per un giocatore che non sembra avere futuro nell’organico di Fonseca. La mancata convocazione per la prima di campionato contro il Torino lo ha ulteriormente confermato. Il tema cessioni è di certo quello più caldo al momento in casa Milan, con diversi esuberi che dovranno trovare una nuova sistemazione. Ad averla trovata sembra, però, Pierre Kalulu che dopo alcuni tentennamenti è ormai pronto ad unirsi alla Juventus in prestito con diritto di riscatto.