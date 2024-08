Calciomercato Milan, folta concorrenza per Chiesa: la notizia di mercato

Il Milan non ha portato ancora a termine il proprio calciomercato estivo. Una delle chance da sfruttare potrebbe essere Federico Chiesa.

Mancano ormai pochi giorni all’inizio della nuova Serie A. Il Milan aprirà le sue danze contro il Torino e c’è curiosità per come giocherà il nuovo Milan di Paulo Fonseca che dovrà tenere testa a molte competizioni nella nuova stagione. Il tecnico ex Roma e Shaktar a Milano sta imprimendo la sua idea di gioco ai rossoneri e già nella torunée estiva è stato subito notato come rispetto al gioco di Pioli il Milan sia diverso in toto in campo. Il Diavolo ora, come altre squadre italiane, dovrà ancora rimanere attiva sul calciomercato.

Non è la sola squadra dato che anche Inter e Juventus, ma come anche il Napoli, sono ancora alla ricerca di nuovi profili da inserire. E parlando di Juventus, al centro del calciomercato, troviamo sicuramente un giocatore: Federico Chiesa. Il giocatore della Nazionale non rientra, a sorpresa, nei piani di Thiago Motta ed ora il forte esternobianconero dovrà cercare una nuova casa. Anche il Milan attenziona il suo nome, dato che era stato proposto ai rossoneri, ma molte squadre hanno lui come sogno.

Milan, Chiesa al centro del mercato: c’è anche un’altra squadra italiana

Non solo l’estero, per Federico Chiesa, dopo la notizia data dalla Juve di dover cambiare maglia, c’è mercato anche in Italia. L’esterno della Nazionale non rientra nel progetto del nuovo tecnico bianconero e dovrà lasciare quindi il club a sopresa per tutti i tifosi. Il prossimo anno potrà lasciare il club a parametro zero motivo per il quale la Juve adesso vorrebbe cercare di monetizzare grazie alla sua uscita in questa sessione.

Il Milan attenziona il suo nome, così come ha fatto l’Inter e secondo quanto riporta Il Messaggero anche la Lazio avrebbe contattato il suo agente. Lotito però non ha dato l’ok totale per l’affare e il Milan così rimane in guardia per lui. Sarebbe un affare tuttavia difficile anche se il prezzo non è proibitivo. Il club bianconero per lui chiederebbe infatti anche solo 15 milioni di euro.

La concorrenza in attacco ora, per il Milan, è già elevata e l’innesto di Federico Chiesa potrebbe anche rovinare l’equilibrio della squadra. Tuttavia il valore del giocatore è indiscutibile ed un suo arrivo innalzerebbe la qualità della rosa. Chiesa quindi rimane un sogno, ma non proibito, dato che con qualche partenza l’affare potrebbe essere fattibile.