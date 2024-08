Calciomercato Milan, Furlani non ha dubbi: rifiutata ogni proposta di cessione

News Milan, la società rossonera non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore: secco no alla proposta di cessione

Il Milan prosegue la propria preparazione in attesa dello start ufficiale della nuova stagione, in programma il 17 agosto contro il Torino. Tra 10 giorni, la formazione di Paulo Fonseca riceverà la visita dei granata nello splendido palcoscenico di San Siro, pronto a far sentire tutto il proprio calore alla squadra e al nuovo tecnico. C’è grandissimo entusiasmo intorno alla compagine meneghina, decisive le amichevoli negli Stati Uniti che hanno offerto splendide indicazioni. Ad aumentare le aspettative del popolo di fede milanista, inoltre, è la positiva campagna acquisti portata avanti dalla società.

Proprio quest’ultima, inevitabilmente, sta prestando molta attenzione alle vicende di mercato e alle possibili occasioni che potrebbero presentarsi. Da tenere d’occhio come al solito le uscite, ma i pilastri della rosa rossonera sono destinati alla permanenza. Stesso discorso per un giovane calciatore del Diavolo che, pur non rientrando tra i titolarissimi, gode della piena fiducia da parte del club di Via Aldo Rossi: a dimostrarlo è la decisa volontà di tenerselo stretto, rifiutando tutte le proposte arrivate fino a questo momento. Stiamo parlando di Noah Okafor, attaccante classe 2000 cercato da una big del campionato italiano.

Milan, Okafor verso la permanenza: Furlani non apre alla cessione

Il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi di Noah Okafor, attaccante svizzero pronto a cominciare la seconda stagione nella Milano rossonera. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, infatti, il club meneghino avrebbe rifiutato lo scambio che avrebbe sancito l’approdo di Abraham in rossonero e l‘addio del 24 enne insieme a Saelemaekers, entrambi cercati dalla Roma. Furlani ha prontamente rispedito la proposta, evidenziando l’intenzione di continuare a puntare sull’ex Salisburgo. Okafor gode della piena fiducia della dirigenza e di Paulo Fonseca, oltre che dell’amore dei tifosi milanisti. Aspetti da non sottovalutare, che potrebbero spingere il calciatore svizzero a dare il proprio meglio per la maglia.

La posizione del classe 2000 è ben salda: salvo proposte clamorose, l’attaccante resterà al Milan. La scadenza del contratto è in programma nel lontano 2028, per cui Okafor avrà tempo per dimostrare il proprio potenziale. La prossima stagione potrebbe essere decisiva per il 24enne, pronto a superare il bottino dell’annata scorsa in cui ha collezionato 28 presenze, con 6 reti e 2 assist all’attivo. Uno score niente male, considerata soprattutto la caratura dei gol messi a segno. Okafor – Milan, il matrimonio in rossonero prosegue a gonfie vele.