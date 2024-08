Calciomercato Milan, il Barcellona tenta il top rossonero: la notizia dalla Spagna spiazza i tifosi

Indiscrezione clamorosa dalla Spagna. Il Barcellona di Hansi Flick avrebbe messo nel mirino il top player del Milan, lasciando spiazzati i tifosi.

C’è tanta curiosità attorno al nuovo Milan di Paulo Fonseca. Dopo cinque anni intensi con Stefano Pioli, i rossoneri inizieranno la stagione 2024-2025 con il tecnico portoghese in panchina. L’ex allenatore della Roma ha spazzato via qualche scetticismo con le ottime amichevole disputate negli Stati Uniti contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona. La prova del 9 sarà è fissata a sabato sera, quando a San Siro arriverà il Torino. Prima di allora, c’è ancora un test importante da sostenere.

In occasione della seconda edizione del trofeo “Silvio Berlusconi”, il Diavolo farà le prove generali prima dell’esordio in campionato per testare il livello di preparazione contro una squadra di Serie A come il Monza. Nel frattempo l’occhio dei tifosi e, chiaramente, dei dirigenti rimane vigile sul calciomercato, ambito in cui c’è ancora lavoro da compiere per completare il mosaico.

Mentre proseguono i dialoghi per portare Fofana e Samardzic a Milanello, nelle ultime ore stanno emergendo notizie su possibili cessioni clamorose. Dopo l’interesse concreto della Juventus per Pierre Kalulu, ecco la bomba lanciata dal “Mundo Deportivo” sulle avance del Barcellona per Rafael Leao.

Mercato Milan, notizia clamorosa dalla Spagna: il Barcellona osserva Rafa Leao

Secondo il noto quotidiano iberico, i blaugrana sarebbero alla ricerca di un’ala sinistra. Il club avrebbe ricercato per lunghe settimane Nico Williams, definitivamente esploso nel corso dell’ultimo Europeo vinto con la Roja. L’esterno però non è della stessa idea e ha giurato fedeltà all’Athletic Bilbao. Laporta è quindi alla ricerca di un calciatore esplosivo da schierare sulla fascia opposta di Lamine Yamal per dare vita ad un attacco da paura e rispondere ai colpi estivi del Real Madrid.

Tra i profili sondati colui che al momento ricopre una posizione prioritaria è Luis Diaz del Liverpool, monitorato da tempo dai vertici azulgrana. Come piani B, invece, occhi puntati su Kingsley Coman, già allenato da Flick ai tempi del Bayern Monaco, e proprio Rafael Leao, che risponderebbe a tutti i requisiti fissati dal Barcellona per il nuovo attaccante laterale.

Al momento appare complicato che la trattativa possa diventare calda in tempi brevi, specialmente perchè Leao è centrale nel progetto del Milan, il quale lo ha blindato l’anno scorso fino al giugno 2028. Fonseca non intende perdere il suo connazionale, che deve riprendersi dopo un’annata di troppi alti e bassi. Rafa rimane in rossonero, ma di fronte a cifre esorbitanti mai dire mai in questo calcio.