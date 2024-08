Calciomercato Milan, il club non molla Fofana: la novità

Il Milan non ha intenzione di mollare il centrocampista, dopo tre acquisti però si pensa anche alle cessioni; la notizia.

Il campionato avrà il suo via il 17 agosto, tra poco più di una settimana e il Milan inizierà il suo percorso in casa, contro il Torino. Inizierà con mister Fonseca in panchina che ha fatto ben rendere la squadra nella tournée estiva americana. Inizierà con tre nuovi volti soprattutto: Morata, Pavlovic ed Emerson Royal. Tre innesti importanti, e il calciomercato rossonero però non finirà qui perchè anche a centrocampo ci saranno nuovi rinforzi per il futuro.

Dopo aver speso molte energie, soprattutto economiche, il club rossonero però avrà bisogno di un attimo di tregua per arrivare allo sprint finale bene. Si penserà ad alcune cessioni, poi si ritorna in campo per chiudere tutto prima dell’inizio del campionato. Intanto la dirigenza però non vuole mollare la strada già percorsa che porterebbe a Youssouf Fofana, centrocampista francese. Moncada difatti è sceso in campo per provare a chiudere l’operazione; la novità.

Milan, non si molla Fofana: si cerca di ricucire i rapporti con il Monaco

Sono già tre gli acquisti del Milan in questa sessione estiva e il Diavolo si conferma una squadra attivissima sul mercato. Ora però la dirigenza rossonera dovrà pensare anche alle cessioni, per liberare gli esuberi e per cercare anche di guadagnare qualcosa per le proprie casse. Ci sarà poi da chiudere l’affare che porterebbe un nuovo centrocampista in rossonero. Tra questi troviamo i nomi di Lazar Samardzic e Youssouf Fofana su tutti, entrambi vorrebbero il Milan, ma entrambi i club – Udinese e Monaco – fanno i capricci per le loro cessioni e le trattative sono ora impantanate e statiche.

La dirigenza rossonera difatti aveva visto deteriorare i rapporti con il Monaco per Fofana. Il club francese non ha gradito la linea d’azione del Milan per il giocatore e la distanza tra le parti era forse troppa. Secondo quanto riporta calciomercato.com però Moncada scende in campo per riprendere i discorsi sospesi con il Monaco e per cercare di chiudere l’affare Youssouf Fofana che tanto vorrebbe il Milan.

Il Monaco chiede ora 25 milioni di euro e il Milan non è andato oltre i 17 milioni, se venisse risanata questa distanza economica l’operazione che porterebbe Fofana al Milan sarebbe sicuramente facilitata di molto. Il Milan dunque non molla la pista del nazionale francese e a centrocampo è ancora un obiettivo di primaria importanza.