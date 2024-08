Calciomercato Milan, la Fiorentina piomba sul rossonero: possibile cessione last minute per la squadra allenata da Fonseca

Il Milan, nelle prime due uscite stagionali, ha dimostrato grosse lacune. Il pareggio in casa contro il Torino e la sconfitta in trasferta contro il Parma hanno lanciato l’allarme: un punto in due partite è davvero troppo poco. A preoccupare maggiormente, però, è il modo in cui sono maturati questi risultati.

Spesso e volentieri l’atteggiamento dei rossoneri è stato troppo leggero: questo, infatti, ha portato ad innumerevoli amnesie difensive. A cinque giorni dalla fine del calciomercato la dirigenza sta cercando di limare definitivamente gli ultimi dettagli della rosa, anche in uscita. In quest’ottica, un giocatore che potrebbe salutare, è Adli. Di seguito riportate le ultimissime sul centrocampista francese.

News Milan, la Fiorentina mette nel mirino Adli: le ultimissime

Fino ad ora, l’amore tra Fonseca e Adli, non è ancora sbocciato. Il centrocampista francese è al centro di innumerevoli voci di calciomercato e, prima della 30 agosto, potrebbe salutare il Milan. Come riportato da Gianluca Di Marzio, oltre ad alcune offerte provenienti dal Qatar e dall’Arabia Saudita, anche la Fiorentina ha messo gli occhi sul giocatore.

La squadra viola, anch’essa in grande difficoltà di risultati, ha intensificato con grande forza i contatti con i rossoneri. L’obiettivo di Commisso è chiaro: portare al più presto a Palladino dei rinforzi, viste anche le richieste esplicite dell’allenatore ex Monza.

Adli, dunque, potrebbe risultare il profilo ideale. In quella zona di campo la Fiorentina ha anche seguito Arthur che, comunque, rappresenta una pista molto complicata, visto il suo ingaggio molto elevato. La trattativa per il francese, dunque, è più viva che mai e, già nelle prossime ore, potrebbero arrivare degli aggiornamenti importantissimi.

Yacine Adli, nonostante l’amore incondizionato verso i colori rossoneri, potrebbe concretamente accettare la destinazione. A differenza delle offerte asiatiche, la proposta dalla squadra toscana lo farebbe continuare a giocare in una delle leghe più importanti al mondo. Con la possibile partenza di Adli non è da escludere un nuovo arrivo a centrocampo per il Milan. Come ha detto a più riprese Zlatan Ibrahimovic “Siamo solo arrivati al sesto giorno su sette“; dunque, in caso di nuove occasioni sul mercato, la dirigenza non si tirerà indietro. Ora non resta che aspettare le prossime mosse del club, a cinque giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato.