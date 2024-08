Calciomercato Milan, l’attesa è finalmente finita: arriva il terzo colpo per Fonseca

Il Milan lavora senza sosta sul calciomercato in entrata e finalmente l’attesa è finita per il terzo colpo, di seguito riportate le ultime novità

La squadra di Paulo Fonseca è impegnata nella tournée negli Stati Uniti per affrontare delle amichevoli in vista dell’inizio del campionato. È un test importante sia per i giocatori, ma soprattutto per il nuovo tecnico per valutare ciò che serve per migliorare e rendere più competitiva la squadra.

Per questo motivo, l’allenatore lavora a stretto contatto con la società che vuole regalargli una rosa a sua immagine e somiglianza affinché possa mettere in pratica la sua idea di gioco. La dirigenza, in questo modo, sta programmando il mercato e nell’ultimo periodo, il Milan, è uno dei club che più si sta muovendo. Dopo l’addio di Giroud, infatti, ha chiuso l’attaccante Alvaro Morata, giocatore che conosce bene il campionato di Serie A, ma non solo, infatti, è arrivata anche l’ufficialità del difensore Strahinja Pavlovic.

L’obiettivo della squadra rossonera è quello di ritornare a vincere e creare un ciclo che possa essere duraturo nel tempo, per questo motivo il mercato del Diavolo non è per nulla concluso anzi, la società rossonera sta preparando nuove mosse per portare nuovi innesti di livello per la rosa di Fonseca. Il nome più caldo per il mercato in entrata del Milan arriva direttamente dalla Premier ed è, infatti, quello di Emerson Royal, difensore del Tottenham e della nazionale brasiliana, classe 1999.

Mercato Milan, trattativa ai dettagli finali per Emerson Royal

Manca davvero pochissimo per vedere Emerson Royal con la maglia rossonera. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, la trattativa tra il Milan e il Tottenham è ai dettagli finali. Di seguito sono riportate le ultime novità sulla negoziazione.

Il club del Diavolo ha intensificato i contatti con il club inglese per portare subito a Milano il giocatore brasiliano. Per questo motivo, è questione di ore per la fumata bianca definitiva.

La società rossonera al momento sta lavorando sui bonus, in quanto è l’unico punto in cui le parti non sono ancora completamente d’accordo. Il Milan per portare Emerson Royal in rosa è arrivato a quota 14 milioni più 3 di bonus, mentre il Tottenham ne chiede 15 garantiti più 3 o 4 di bonus.

La squadra del Milan, però, è molto fiduciosa e crede quindi di poter chiudere il suo terzo colpo di questo mercato già in questo weekend.