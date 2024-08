Calciomercato Milan, ore cruciali per il suo futuro: addio sempre più vicino

Calciomercato Milan, ore cruciali per stabilire il futuro del giocatore in rossonero: cosa sta succedendo, i dettagli

Il Milan ha iniziato la stagione nel peggiore dei modi. Il pareggio casalingo contro il Torino e la sconfitta in trasferta contro il Parma hanno certificato un aspetto fondamentale: il lavoro da fare è ancora tantissimo. La squadra allenata da Fonseca, infatti, ha mostrato delle lacune troppo evidenti in ogni reparto, soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento.

Serve immediatamente, dunque, un cambio di rotta. I rossoneri in questa stagione vogliono puntare agli obiettivi massimi da raggiungere: la vittoria del campionato e non solo. Ibrahimovic e Cardinale, nelle ultime due giornate, hanno voluto prendere in mano la situazione. Il primo ha avuto un confronto diretto con la squadra subito dopo la sconfitta di Parma; il secondo, invece, ieri con Fonseca. Oltre al campo, però, bisogna ancora pensare al calciomercato. La sessione estiva, infatti, chiuderà tra tre giorni e ci sono ancora delle situazioni da sistemare. Una di queste è Adli, centrocampista francese in uscita dai rossoneri.

Calciomercato Milan, ore cruciali per Adli alla Fiorentina

Nella giornata di ieri Gianluca Di Marzio ha annunciato tramite i suoi profili social l’inizio della trattativa tra il Milan e la Fiorentina pe la cessione di Adli. Il centrocampista francese ex Bordeaux non è riuscito mai ad impressionare del tutto Fonseca, motivo per cui si sta sempre di più allontanando da Milanello.

Come riportato dal giornale del Lazio Il Corriere dello Sport, la Fiorentina è pronta a formulare un offerta per il classe 2001. Stiamo parlando di una proposta di prestito con obbligo di riscatto per una cifra totale che oscilla tra i 13 e i 15 milioni di euro. Le prossime ore saranno decisive e la trattativa potrebbe chiudersi a breve, visto che è arrivato già l’okay del giocatore.

La questione Adli non è l’unica da monitorare in casa Milan a centrocampo. Bennacer, infatti, nell’ultima partita di campionato persa contro il Parma è rimasto per tutta la durata dei 90′ seduto in panchina. Sul centrocampista algerino è continuo il pressing del campionato arabo, pista che lui non ha mai escluso del tutto.

Insomma, a tre giorni dalla chiusura del calciomercato il Milan ha ancora tante questioni da sistemare. Non è escluso, come ammesso a più riprese da Ibrahimovic, l’arrivo di un nuovo rinforzo nelle ultime ore della sessione estiva.