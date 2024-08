Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Hummels? Le ultime

Il Milan lavora concentrato sul programmare la prossima stagione attraverso la finestra di mercato e potrebbe esserci un ritorno di fiamma sul paramentro zero Hummels, di seguito sono riportate le ultime novità.

Il Milan lavora concentrato sia sul campo, attraverso amichevoli e allenamenti, ma soprattutto sulla finestra di mercato estivo sia in entrata che in uscita. Dopo settimane in stand-by, la società ora è pronta a regalare una rosa compatta e competitiva al nuovo allenatore Paulo Fonseca. L’obiettivo, infatti, è quello di migliorare la squadra per renderla a immagine e somiglianza del tecnico per poter riportare il Milan ad alti livelli e creare un ciclo vincente che possa durare nel tempo.

Il primo colpo già concluso è quello di Alvaro Morata, giocatore pronto che conosce molto bene il campionato italiano, successivamente la dirigenza ha chiuso anche il difensore Strahinja Pavlović. Il mercato ovviamente non è concluso per il Diavolo, infatti, Furlani, Moncada e Ibrahimovic lavorano su altri nomi per migliorare i vari reparti. Inoltre, programmano anche il mercato in uscita. Infatti, nel caso in cui, per esempio, dovesse partire un difensore, il Milan non vuole trovarsi impreparato e potrebbe pensare a un ritorno di fiamma: Mats Hummels.

Mercato Milan, le ultime novità sul futuro di Hummels

Mats Hummels è un nome che piace molto sul mercato in quanto si è liberato a zero dal suo club: il Borussia Dortmund. Il Milan aveva puntato gli occhi su di lui all’inizio del mercato e potrebbe esserci un ritorno di fiamma soprattutto dopo che il difensore avrebbe rifiutato il Bologna. Di seguito sono riportate le ultime novità.

Come riporta il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Mats Hummels avrebbe rifiutato il Bologna. Infatti, il difensore tedesco avrebbe ringraziato la dirigenza rossoblù ma ha deciso di non accettare la proposta.

Su di lui, tenendo in considerazione la Serie A, ci sarebbe il timido interesse della Roma che però ancora non ha avanzato un’offerta concreta. Cosa che potrebbe pensare di fare il Milan.

Il Milan però potrebbe essere interessata al difensore tedesco solo ad una condizione. Infatti, ha preso già in difesa Pavlovic, ma nel caso in cui ci fosse una cessione nel reparto, dal momento che ci sono molte voci sulla possibile cessione di Thiaw con un’offerta congrua, potrebbe pensarci intensamente sul parametro zero.